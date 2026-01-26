Home > बिहार > वर्दी की मर्यादा पर सवाल! अश्लील डांस देखते पकड़े गए अपर थानाध्यक्ष; देखें वायरल वीडियो

वर्दी की मर्यादा पर सवाल! अश्लील डांस देखते पकड़े गए अपर थानाध्यक्ष; देखें वायरल वीडियो

Bihar News: आज पूरे देश में देश का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया गया है. लेकिन बिहार के कटिहार जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसको देखने के बाद आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी. पूरा मामला क्या है?

By: Mohammad Nematullah | Published: January 26, 2026 10:57:55 PM IST

Bihar News
Bihar News


Bihar News: आज पूरे देश में देश का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया गया है. लेकिन बिहार के कटिहार जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसको देखने के बाद आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी. दरअसल पूरा मामला ये है कि कटिहार के सालमारी थाना क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है. जिसमें मंच पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है. जिसमें एक लड़की अश्लील डांस कर रही है और अपर थानाध्यक्ष (SI) निप्पू कुमार कोने में कुर्सी लगाकर इसका मजा ले रहे थे. वो भी सफेद वर्दी में तार-तार कर देख रहे है. 

सामने आए वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अपर थानाध्यक्ष आंखें चुराकर कैसे अश्लील डांस का आनंद ले रहे हैं.

ठुमके के मजे ले रहे दर्शक भी

सामने आए वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दर्शक भी जमकर इस अश्लील डांस का आनंद ले रहे है. लड़की की लचकाती कमर को देखकर अपर थानाध्यक्ष फूले नहीं समा रहे हैं. अब सवाल उठता है कि जिनके कंधे के ऊपर पूरे थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी हो वो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर कैसे अश्लील डांस का मजा ले सकता है. हालांकि ये वीडियो कब की है? इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. 

कार्रवाई क्यों नही?

वीडियो सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र के सम्मानित लोगों की नजरें अब कटिहार के एसपी शिखर चौधरी पर टिकी हुई है. आखिर वो इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं. इस पूरे मामले की जानकारी कटिहार एसपी शिखर चौधरी तक पहुंची है या नहीं इसकी भी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

‘पीती हूं गम भुलाने को…’

वीडियो में कौन सा गाना बज रहा है क्या आप इसको गेस कर सकते हैं. सामने आए इस वीडियो में ‘पीती हूं गम भुलाने को…’ गाना बज रहा है. यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में शराबबंदी है. ऐसे में इस तरह का गाना प्रशासन की मौजूदगी में बजना भी एक सवालिया निशान खड़े कर रहा है. बहरहाल इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है. ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा.

