मनचले पति का गजब का 'रोस्टर सिस्टम': पहले 2 बीवियों से पैदा किए चार बच्चे, फिर गुजारीं 4-4 रातें... जैसे ही तीसरी आई, बवाल मच गया!

Man Flees With Third Wife: बिहार के जहानाबाद जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. यहां एक शातिर पति ने दो-दो पत्नियों के होते हुए तीसरी महिला के साथ फरार होकर ऐसा गदर मचाया कि पूरा इलाका सन्न रह गया. आरोपी पति अपनी दोनों पत्नियों को किराए के मकान में रखता था और उनके बीच हफ्ते के दिन भी ऐसे बांट रखे थे जैसे कोई सरकारी रोस्टर हो. चार बच्चों के माता-पिता की यह अजीबोगरीब कहानी अब पुलिस दरबार तक पहुंच चुकी है, जहां दोनों लाचार पत्नियां एसपी ऑफिस के चक्कर काट रही हैं. प्यार, धोखे और अजीबोगरीब समझौते की यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जिसमें हर रोज एक नया ड्रामा देखने को मिल रहा है.

रोस्टर से निभा रहा था शादी, 2 पत्नियों के बाद तीसरी से जुड़ा दिल

जहानाबाद जिला मुख्यालय के मल्लाहचक मोड़ की यह घटना है. यहां राजू लाल नाम का शख्स अपनी दो पत्नियों, रिंकू देवी और खुशबू देवी को किराए के मकान में अलग-अलग रखता था. शातिर पति ने दोनों के साथ रहने के लिए बकायदा चार-चार दिन का ‘टाइम-शेयरिंग’ फार्मूला निकाला था, यानी चार दिन पहली पत्नी के साथ और अगले चार दिन दूसरी पत्नी के साथ. पहली पत्नी ने परिवार बचाने के लिए इस अजीब शर्त को किसी तरह स्वीकार भी कर लिया था. पति होटल में काम करके दोनों का खर्च उठा रहा था, लेकिन उसका दिल एक बार फिर फिसल गया. होटल में काम करने वाली जूली नाम की महिला पर उसका दिल ऐसा आया कि वह अपनी दोनों पत्नियों और कुल चार बच्चों को भगवान भरोसे छोड़कर रातों-रात तीसरी पत्नी के साथ फरार हो गया.

मोबाइल चेक करने पर खुला तीसरी का राज, थाने पहुंचा मामला

कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब पहली पत्नी रिंकू देवी को शक हुआ और उसने चुपके से पति का मोबाइल चेक करना शुरू कर दिया. मोबाइल में सीक्रेट चैट और कॉल्स देखकर घर में भूचाल आ गया. दोनों पतियों-पत्नियों के बीच जमकर हाई-वोल्टेज ड्रामा और झगड़े हुए. लेकिन राजू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और आखिरकार बुधवार को अपनी सहकर्मी जूली के साथ भाग निकला. भागने वाली जूली के पास भी अपने बच्चे बताए जा रहे हैं. जब दोनों पत्नियों को पता चला कि उनका पति किसी तीसरी औरत के साथ चंपत हो चुका है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. पहले वे नगर थाने पहुंचीं, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो न्याय की उम्मीद में सीधे एसपी ऑफिस जा पहुंचीं.

भूखे-प्यासे बच्चों के साथ लगाई इंसाफ की गुहार

एसपी ऑफिस के बाहर दोनों पत्नियों का रो-रोकर बुरा हाल है. दूसरी पत्नी खुशबू देवी ने मीडिया और पुलिस को बताया कि वे पिछले दो दिनों से भूखी-प्यासी हैं, घर पर छोटे-छोटे बच्चे रो रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें. उन्होंने ऐसा पति कभी नहीं देखा जो दो पत्नियों को संभालने के बाद तीसरी के साथ भाग जाए. वहीं, पहली पत्नी रिंकू देवी का कहना है कि उसने अपने पति के जुल्म और दूसरी शादी को भी जैसे-जैसे सह लिया था, लेकिन अब इस धोखे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोनों पत्नियों ने पुलिस कप्तान से मिलकर आरोपी पति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और उसे जेल भेजने की गुहार लगाई है, ताकि उन्हें और उनके बच्चों को न्याय मिल सके.

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