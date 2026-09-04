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Bihar: निशांत कुमार को माला पहनाने के चक्कर में 7 लाख की चेन से धोया हाथ! धक्का-मुक्की में राजेश मंडल के साथ हुआ भारी कांड

Rajesh Mandal Gold Chain Missing: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार 4 अगस्त 2026 को मुजफ्फरपुर दौरे पर हैं, उनके स्वागत कार्यक्रम में जेडीयू नेता राजेश मंडल भी पहुंचें. इस दौरान धक्का-मुक्की में राजेश मंडल की चेन गायब हो गई.

By: Shristi S | Published: September 4, 2026 5:49:42 PM IST

निशांत कुमार को माला पहनाने पहुंचे राजेश मंडल की 7 लाख की चेन हुई चोरी
निशांत कुमार को माला पहनाने पहुंचे राजेश मंडल की 7 लाख की चेन हुई चोरी


Rajesh Mandal Gold Chain Theft: बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार शुक्रवार 4 अगस्त 2026 को मुजफ्फरपुर दौरे पर हैं, उनके स्वागत कार्यक्रम में जेडीयू नेता राजेश मंडल भी पहुंचें. यहां तक तो ठीक था, लेकिन मामला एकाएक तब बिगड़ा जब स्वागत में आए जेडीयू नेता राजेश मंडल के गले से करीब 7 लाख रुपये कीमत की सोने की चेन गायब हो गई.

निशांत कुमार के स्वागत के लिए सकरी चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे. इसी दौरान हुई धक्का-मु्क्की के बीच जेडीयू नेता राजेश मंडल के साथ ये कांड हो गया और उनकी चेन गायब हो गई.

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निशांत कुमार को माला पहनाने पहुंचे थे राजेश मंडल

जानकारी के मुताबिक, कुढ़नी प्रखंड के लदौरा निवासी और जेडीयू नेता राजेश मंडल स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के स्वागत के लिए सकरी चौक पहुंचे थे. मंत्री के पहुंचते ही समर्थक और कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ने लगे. इसी भीड़ के बीच राजेश मंडल भी मंत्री तक पहुंचे और उन्हें माला पहनाई. 

राजेश मंडल ने बताया कि उनके स्वागत के दौरान काफी धक्का-मुक्की हो रही थी. उस समय उन्हें गले से चेन गायब होने या किसी तरह की छेड़छाड़ का एहसास नहीं हुआ.

भीड़ छंटी तो गले से गायब मिली चेन

कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब भीड़ कम हुई तो राजेश मंडल ने अपने गले पर हाथ लगाया. चेन वहां नहीं थी. करीब 7 लाख रुपये की सोने की चेन गायब देखकर वह हैरान रह गए. इसके बाद उन्होंने आसपास मौजूद नेताओं और पुलिसकर्मियों को मामले की जानकारी दी.

तुर्की थाना में दिया लिखित आवेदन

घटना के बाद राजेश मंडल ने तुर्की थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने आशंका जताई कि भीड़ में किसी ने चेन खींच ली होगी. हालांकि, यह संभावना भी बनी हुई है कि धक्का-मुक्की के दौरान चेन टूटकर कहीं गिर गई है. फिलहाल, यह साफ नहीं है कि चेन चोरी हुई है या भीड़ के दौरान कहीं गिर गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार्यक्रम स्थल समेत आसपास की परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है.

Tags: biharjdunishant kumar
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