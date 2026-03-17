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जदयू को लगा बड़ा झटका! इधर नीतीश कुमार की नई पारी शुरू; उधर पुराने साथी ने किया पार्टी से किनारा

KC Tyagi Leaves JDU: जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने खुद को पार्टी से अलग करने का फैसला कर लिया है, जो जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 17, 2026 3:46:31 PM IST

केसी त्यागी ने JDU से इस्तीफ़ा दिया
केसी त्यागी ने JDU से इस्तीफ़ा दिया


KC Tyagi Resigns JDU: नीतीश कुमार को राज्यसभा चुनाव में जीत मिल गई है, जिसके बाद वे बिहार की राजनीति से निकलकर अब राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने की तैयारी में हैं. उनके दिल्ली जाने के साथ ही राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. इस घटनाक्रम के बीच जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने खुद को पार्टी से अलग करने का फैसला कर लिया है, जो जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

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केसी त्यागी का अलग होने का ऐलान

केसी त्यागी ने मंगलवार, 17 मार्च 2026 को एक पत्र जारी कर सार्वजनिक रूप से बताया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया है, जिससे उनकी जेडीयू सदस्यता समाप्त हो गई है. हालांकि वे लंबे समय से पार्टी से दूरी बनाए हुए थे और उनके बयानों को भी हाल के दिनों में ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब यह अलगाव आधिकारिक रूप से सामने आ गया है.

आगे की रणनीति और नई बैठक

अपने पत्र में केसी त्यागी ने आगे की राजनीतिक दिशा को लेकर भी संकेत दिए हैं. उन्होंने घोषणा की कि 22 मार्च 2026 को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में समान विचारधारा वाले लोगों की एक बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी और भविष्य की रणनीति तय की जाएगी. इससे यह संकेत मिल रहा है कि वे किसी नए राजनीतिक मंच या गठजोड़ की ओर बढ़ सकते हैं.

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पार्टी में भूमिका और प्रभाव

केसी त्यागी जेडीयू के पुराने और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे हैं. खासकर दिल्ली में रहकर वे पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते थे और मीडिया में सक्रिय भूमिका निभाते थे. उनकी पहचान एक मुखर प्रवक्ता के रूप में रही है. ऐसे में उनका पार्टी से अलग होना जेडीयू के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान माना जा रहा है.

सम्मान बरकरार, रास्ते अलग

हालांकि पार्टी से अलग होने के बावजूद केसी त्यागी ने अपने पत्र में यह स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार के प्रति उनका सम्मान पहले जैसा ही बना रहेगा. उन्होंने व्यक्तिगत रिश्तों को राजनीति से अलग रखते हुए यह संदेश दिया है कि विचारों के मतभेद के बावजूद आपसी सम्मान कायम रह सकता है.

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और केसी त्यागी के अलग होने से जेडीयू की राजनीति में नया मोड़ आ गया है. आने वाले दिनों में 22 मार्च की बैठक और उसके बाद की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.

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Tags: bihar newsKC TyagiKC Tyagi Leaves JDUKC Tyagi NewsNitish Kumar
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