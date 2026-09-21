Jamui Viral Video Case: कसम से अब कभी नहीं आएंगे…दरिंदों के सामने हाथ जोड़कर गिरगिराती रही लड़की, फिर भी नहीं रूके मनचले

Jamui Viral Video Case: बिहार के जमुई में एक स्थानीय स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र और छात्रा के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें लड़का और लड़की के साथ बेहद घटिया तरीके से व्यवहार किया गया है.

जिसमें लड़की के चेहरे से आपको समझ में आ सकता है कि वो कितनी डरी हुई लग रही है. रात के अंधेरे में किसी भी लड़की के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. ये पूरी घटना 19 सितंबर की बताई जा रही है.

3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वीडियो वायरल होने के बाद मामले का पता चला. इसके बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष से बात कर प्राथमिकी दर्ज करवाई. मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है. कुल मिलाकर पांच लोगों को इस मामले में चिह्नित किया गया है. जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल ने अभी तीन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

#WATCH | Jamui, Bihar | SP Vishwajit Dayal says, “A video went viral this morning, and we received it as well. Based on that video, we identified the victim and recorded her statement. It was revealed that the incident took place around 7 PM on the 19th, showing some youths from… pic.twitter.com/SMLMkjCFsc — ANI (@ANI) September 21, 2026







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घटना से जुड़े कई वीडियो वायरल

इस घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आ रहे हैं. जिसमें कभी लड़की को उठाकर अंधेरे में ले जाया जा रहा है. इसके अलावा, एक अन्य वीडियो में लड़का-लड़की स्कूटी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान मनचले उनकी बैग को भी चेक कर रहे हैं. इसके अलावा, मनचलों द्वारा गंदी-गंदी गालियां भी दी जा रही हैं. लड़की हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई नजर आती है. लेकिन मनचलों का कलेजा पसीजता नहीं है. लगातार बदतमीजी करते जाते हैं. कृपया मुझे छोड़ दीजिए, अभी हम बच्चे हैं. कसम से अब कभी नहीं आएंगे.

गिरगिराते रहे लड़का-लड़की

कभी लड़का लड़की को बचाता हुआ नजर आता है तो कभी लड़की लड़का को बचाती हुई नजर आ रही है. जान बचाते-बचाते लड़का-लड़की स्कूटी पर बैठ जाते हैं. लेकिन फिर भी मनचलों द्वारा लड़की को खींचकर आगोश में लेने का प्रयास किया जा रहा है. इसके बाद मनचलों द्वारा लड़का को बार-बार थप्पड़ मारा जाता है. जब लड़का-लड़की कहती है कि घर में सबको पता है तो मनचले गाली देते हुए तड़ातड़ थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं. इसके बाद मनचलों द्वारा माता-पिता से बात कराने की बात कहते हैं और धमकाते हुए कहते हैं कि फोन करेता तुम. इसके बाद लड़का कहता है कि मेरा घर बाबू टोला में है.

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मडवा पहाड़ घूमने गए थे दोनों

ये दोनों शहर में मौजूद मशहूर पहाड़ी इलाके ‘मडवा पहाड़’ गए थे. लौटते समय कुछ लोगों ने उन्हें देखा, उनका स्कूटर रुकवाया और उनके साथ मारपीट करने लगे. उस ग्रुप के एक सदस्य ने मारपीट का वीडियो बनाया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों में गुस्सा फैल गया. वीडियो में दिख रहा है कि एक आदमी लड़के की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है. लड़के ने लड़की की मदद से खुद को छुड़ाया और फिर दोनों भागने की कोशिश करने लगे. इसके बाद उस ग्रुप ने उनका पीछा किया.

एसपी ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर जमुई एसपी विश्वजीत दयाल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि आज सुबह एक वीडियो वायरल हुआ और हमें भी वह मिला. उस वीडियो के आधार पर हमने पीड़िता की पहचान की और उसका बयान दर्ज किया. पता चला कि यह घटना 19 सितंबर को शाम करीब 7 बजे हुई थी, जिसमें गांव के कुछ युवक छेड़छाड़ करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में छह या सात लोग दिखाई दे रहे हैं. हमने उनमें से कुछ की पहचान कर ली है.

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