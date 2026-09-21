Video: छिटपुट घटना है…जमुई वायरल वीडियो पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का बेतुका बयान

Jamui Viral Video Case: बिहार के जमुई में 10वीं कक्षा के छात्र और छात्रा के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में आक्रोश हैं. इस बीच जमुई बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के बयान ने लोगों के गुस्से में और इजाफा करने का काम किया है. एएनआई को दिए बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी किसी भी घटना को लेकर संवेदनशील है. सरकार और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं. RJD के शासनकाल यानी 2005 से पहले के समय को याद कीजिए. हमारी सरकार ऐसी छिटपुट घटनाओं के प्रति संवेदनशील है. सरकार कार्रवाई कर रही है. दोषियों को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ेगी.

नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ शाम 7 बजे ही इस तरह मनचलों की भीड़ घेरकर बदसलूकी कर रही है और छेड़छाड़ कर रही है और जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इसे छिटपुट घटना बताया है.

राहुल गांधी ने क्या कहा?

इस मामले के सामने आने के बाद बयानबाजी का दौर जारी है. इस पर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि बिहार के जमुई का एक वीडियो बहुत बेचैन करने वाला है. 10वीं क्लास के एक छात्र और छात्रा को रास्ते में जबरदस्ती रोक लिया गया. उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया और छात्रा के साथ उत्पीड़न किया गया. बच्ची हाथ जोड़कर उसे जाने देने की विनती करती रही, मगर गुंडे उसे गलत तरीके से छूते और खींचतान करते रहे. उन्होंने अपराधियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलाने की मांग की.इसके अलावा, उन्होंने बिहार सरकार से जवाब मांगा कि शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है?

#WATCH | Patna, Bihar: On a viral video from Jamui showing a boy being assaulted and a girl being groped, JD(U) State President Umesh Singh Kushwaha says, “Govt is sensitive to any incident that occurs. Govt and Administration are looking into it. Recall the RJD rule, the time… pic.twitter.com/SGfhHNZT3x — ANI (@ANI) September 21, 2026







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जमुई विधायक और मंत्री श्रेयसी सिंह ने क्या कहा?

जमुई में 10वीं कक्षा के छात्र-छात्रा के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ के मामले पर बिहार की मंत्री और जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि जमुई में हुई घटना निश्चित रूप से समाज को शर्मसार करने वाली है. यह घटना 19 तारीख की शाम को हुई थी. प्रशासन की ओर से कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने FIR दर्ज की और तुरंत कार्रवाई की जा रही है. सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, बल्कि तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

The video from Jamui, Bihar is deeply disturbing. Two Class 10 students were stopped on a road. Harassed. Humiliated. Molested. A young girl, hands folded, begged to be let go while goons groped her and dragged her away. Who gave these men the right to behave like this? This is… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 21, 2026







एसआईटी का गठन

जमुई वायरल वीडियो के मामले में एसआईटी का गठन कर लिया गया है. पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है.









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