Home > बिहार > जमुई में बाप-बेटे की क्राइम कुंडली से मचा हड़कंप… 2003 के ‘डबल मर्डर’ में फरार था आरोपी का पिता, 23 साल बाद ऐसे दबोचा!

जमुई में बाप-बेटे की क्राइम कुंडली से मचा हड़कंप… 2003 के ‘डबल मर्डर’ में फरार था आरोपी का पिता, 23 साल बाद ऐसे दबोचा!

जमुई छेड़खानी कांड में बड़ा खुलासा! आरोपी नंदन यादव के पिता गनौरी यादव को 2003 के दोहरे हत्याकांड में 23 साल बाद गिरफ्तार किया गया. जानिए पूरा मामला.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 24, 2026 1:00:28 PM IST

जमुई में बाप-बेटे की क्राइम कुंडली से मचा हड़कंप... 2003 के 'डबल मर्डर' में फरार था आरोपी का पिता, 23 साल बाद ऐसे दबोचा!
जमुई में बाप-बेटे की क्राइम कुंडली से मचा हड़कंप... 2003 के 'डबल मर्डर' में फरार था आरोपी का पिता, 23 साल बाद ऐसे दबोचा!


बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की के साथ हुई छेड़खानी और बदसलूकी के मामले में रोज नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं. इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच अब मुख्य आरोपी नंदन यादव के पिता गनौरी यादव की गिरफ्तारी ने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है. पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला सच सामने आया है कि मुख्य आरोपी नंदन यादव का पिता गनौरी यादव कोई आम आदमी नहीं, बल्कि 23 साल पुराने यानी 2003 के एक डबल मर्डर केस का मुख्य वांटेड है. 11 आरोपियों में से गनौरी यादव इकलौता ऐसा शख्स था जो पिछले 23 सालों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था, जबकि बाकी सभी आरोपी या तो जमानत पर थे या जेल जा चुके थे. पुलिस ने प्रतापपुर गांव में छापेमारी कर इस फरार चल रहे शातिर को धर दबोचा और कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दिलचस्प बात यह है कि गनौरी यादव की यह गिरफ्तारी उसके बेटे नंदन यादव के पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के ठीक एक दिन बाद हुई है. 

बाप निकला 23 साल का पुराना खूंखार मुजरिम

जमुई छेड़खानी कांड के मुख्य आरोपी नंदन यादव की करतूतों के बाद जब पुलिस ने उसके परिवार और बैकग्राउंड की कुंडली खंगाली, तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए. पुलिस को पता चला कि नंदन का पिता गनौरी यादव 2003 के एक बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी है और पिछले दो दशकों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था. 3 अप्रैल 2003 को प्रतापपुर गांव में दो सगे भाइयों (डीपी यादव और पुनीत यादव) की हत्या कॉन्ट्रैक्ट के विवाद में कर दी गई थी, जिसकी एफआईआर पीड़ितों की मां संसारी देवी ने दर्ज कराई थी.

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इस मामले में 11 आरोपियों की निशानदेही हुई लेकिन गनौरी यादव अब तक फरार रहा. प्रताप्पुर गांव के रहने वाले गनौरी पर हत्या, दंगा, गैर-कानूनी तरीके से भीड़ जुटाने और आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज थे. इतने सालों तक कानून की नजरों से छिपा रहा गनौरी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया.

बेटे का एनकाउंटर और पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी

यह पूरी कार्रवाई उस वक्त और तेज हो गई जब जमुई छेड़खानी मामले के मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में दबोच लिया. पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद जब छापेमारी की जा रही थी, तो नंदन यादव ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई. नंदन के अलावा इस मामले में हरेराम यादव नाम के एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके तार पिछले साल अक्टूबर 2025 में एक शख्स को बंधक बनाकर दो लाख रुपये और सोने की चेन लूटने वाले गिरोह से जुड़े पाए गए हैं.

रेत और शराब तस्करी के काले धंधे का खुलासा

जैसे-जैसे पुलिस इस मामले की तह में जा रही है, वैसे-वैसे इन आरोपियों के काले कारनामे एक-एक कर बाहर आ रहे हैं. शुरुआती तफ्तीश में यह सनसनीखेज बात सामने आई है कि आरोपी नंदन यादव और उसके साथी सिर्फ छेड़खानी या लूटपाट तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे इलाके में अवैध बालू खनन और शराब की तस्करी के बड़े काले धंधों में भी शामिल थे. पुलिस अब इनके पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड को खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस गिरोह के नेटवर्क में और कौन-कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो फैलाने वाले भी रडार पर

इस पूरे मामले का एक और कड़वा सच यह है कि आरोपियों ने खुद अपनी घिनौनी हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया था. जमुई साइबर पुलिस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए लगभग 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को चिन्हित किया है जो इस आपत्तिजनक वीडियो को फैला रहे थे. पुलिस ने इनमें से तीन सोशल मीडिया यूजर्स को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के वीडियो को वायरल करने की हिम्मत न जुटा सके.

ये भी पढ़ें:- जमुई के बाद अब ‘ओडिशा’ में कपल से हैवानियत! रास्ते में दबंगों ने घेरा, युवक की पिटाई, लड़की हाथ जोड़कर मांगती रही रहम…VIDEO!

Tags: bihar crime
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