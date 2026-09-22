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Jamui Encounter: लड़की संग जाहिलियत करने वाले शख्स का एनकाउंटर! जमुई कांड में बड़ा एक्शन; दौड़ा-दौड़ाकर याद दिलाई नानी

Jamui Encounter: जमुई से हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसे देखने के बाद देश की हर एक बेटी दहशत में आ गई थी. वहीं अब इस मामले पर पुलिस ने एक ऐसा एक्शन लिया जिसकी उम्मीद थी.

By: Heena Khan | Published: September 22, 2026 1:12:11 PM IST

jamui encounter
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Jamui Encounter: जमुई से हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसे देखने के बाद देश की हर एक बेटी दहशत में आ गई थी. वहीं अब इस मामले पर पुलिस ने एक ऐसा एक्शन लिया जिसकी उम्मीद थी, बता दें कि पुलिस ने बताया कि जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले का मुख्य आरोपी नंदन यादव मंगलवार को पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, यादव के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने कहा कि यादव को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन के दौरान यह एनकाउंटर हुआ. एनकाउंटर के हालात और उसकी हालत के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है. घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, और बाद में वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गईं.

जानें पूरा मामला 

ये घटना शनिवार को हुई जब लड़की कोचिंग क्लास से लौटकर अपने एक क्लासमेट के साथ स्कूटर पर मारवा पहाड़ गई थी. जब दोनों शाम को लौट रहे थे, तो कथित तौर पर कुछ लड़कों ने उन्हें रोका और घेर लिया, उन्हें स्कूटर से उतार दिया, और गाली-गलौज की और उनसे पूछताछ की. घटना के वीडियो में दिख रहा है कि लड़के लड़की को परेशान कर रहे थे और गलत तरीके से छू रहे थे. उसके दोस्त के साथ भी कथित तौर पर बदसलूकी की गई. जब दोनों ने भागने की कोशिश की, तो लड़कों ने कथित तौर पर उनका पीछा किया और उन पर हमला किया. बताया जा रहा है कि यह सब 15-20 मिनट तक चला, जिसके बाद छात्र भागने में कामयाब हो गए.

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एक्शन मोड में पोल्स 

सोमवार को सोशल मीडिया पर दो वीडियो क्लिप सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की. जमुई के SP विश्वजीत दयाल ने कहा, ‘लड़की और उसके दोस्त को ढूंढ लिया गया और उनके बयान दर्ज किए गए. लड़की से लिखित शिकायत मिलने के बाद, FIR दर्ज की गई. वीडियो में दिख रहे सभी युवकों की पहचान कर ली गई है.’ SP ने मामले की जांच के लिए SDPO दीप्ति मोनाली की अगुवाई में एक SIT बनाई. पुलिस ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर सात-आठ लोगों पर भारतीय न्याय संहिता और POCSO एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. शुरुआत में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जबकि बाकी को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू की गई.

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वीडियो हटाने के लिए उठाए कदम 

पुलिस ने सोशल मीडिया से वीडियो हटाने के लिए भी कदम उठाए हैं और उन्हें आगे शेयर न करने की चेतावनी दी है, क्योंकि इससे नाबालिग की पहचान उजागर हो सकती है. जांच करने वाले आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं और इसमें शामिल हर व्यक्ति की भूमिका का पता लगाने के लिए वीडियो और दूसरे सबूतों का विश्लेषण कर रहे हैं. इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित विपक्षी नेताओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार पर निशाना साधा. BJP नेताओं ने आरोपों को खारिज कर दिया. नेशनल कमीशन फॉर विमेन और बिहार स्टेट विमेन कमीशन ने भी मामले का संज्ञान लिया. NCW चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने बिहार DGP को चिट्ठी लिखकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सात दिनों के अंदर डिटेल्ड एक्शन-टेकन रिपोर्ट मांगी.

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Tags: bihar newsEncounterJamui News
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