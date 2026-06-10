Bihar Viral Video: उसका मुंह… पहले 35 साल की महिला से 19 साल के लड़के ने की शादी, अब रिश्ते में आया नया मोड़, क्या बोला?

Bihar Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक वीडियो खूब वायरल है, जिसमें एक 19 साल का लड़का 35 साल की महिला से शादी का दावा कर रहा है. वह साथ रहने की बात भी कह रहा है. पूरा मामला बिहार के जमुई जिले का है. बताया जा रहा है एक रॉन्ग नंबर पर कॉल से दोनों की बातचीत शुरू हुई थी. फिर प्यार हुआ और इसके बाद महिला ने अपने पहले पति और दो बच्चों को छोड़कर लड़के के साथ भागकर शादी कर ली.

अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है. दरअसल, महिला से शादी करने के बाद उसके साथ रहने से लड़का मना कर रहा है. लड़के का कहना है कि महिला ने बताया ही नहीं था कि उसकी उम्र इतनी ज्यादा है, शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं. लड़के का कहना है कि उसने पहली बार मिलने के दौरान महिला का मुंह नहीं देखा था. उसने दुपट्टा बांध रखा था.

लड़का पलट रहा है- महिला

वहीं महिला कह रही है कि मेरे साथ जीने-मरने की कसम खाकर वह पलट रहा है. महिला का कहना है कि मैं इसी के साथ रहूंगी, वरना ये मुझे मार दे, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है. मुंह देखने को लेकर कहा कि लड़के ने गाड़ी में ही मुंह देख लिया था. इसपर लड़के का कहना है कि हम क्यों मरेंगे. साथ ही वह महिला को साथ रखने से भी मना कर रहा है.

महिला ने धर्म परिवर्तन कर की थी शादी

गौरतलब है कि महिला ने पहली शादी भी रॉन्ग नंबर पर कॉल और फिर प्यार के बाद की थी. यही नहीं महिला पहले हिंदू थी और नाम बिंदु देवी था. बाद में उसने मुस्लिम युवक से शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया और सीमा परवीन बन गई. इस तरह दस साल पहले उसने मनन आलम से प्रेम विवाह किया था. दोनों के दो बच्चे भी हैं.

इस बीच एक रॉन्ग नंबर पर 19 साल के महावीर ठाकुर से उसका संपर्क हुआ और पति-बच्चों को छोड़कर घर से भागते हुए दोनों ने शादी कर ली. बाद में लड़के के परिजनों ने थाने में शिकायत की. तब पुलिसवालों ने दोनों को बुलाया. थाने में भी दोनों ने साथ रहने की बात कही थी.