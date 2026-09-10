IRCTC Money Laundering Case: जेल में सड़ेगा पूरा लालू परिवार? IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

IRCTC Money Laundering Case: IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी सहित 9 आरोपियों के खिलाफ गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए. इस मामले में सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स और सुजाता होटल्स समेत अन्य आरोपी भी शामिल हैं. कोर्ट ने IRCTC होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर को लिस्ट किया.

इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि कोर्ट ने लालू यादव के दामाद राहुल यादव समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. सीबीआई का आरोप है कि रेलवे मंत्री रहते लालू यादव के परिवार को जमीन और शेयर के रूप में रिश्वत मिली थी. आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रांची और पुरी के IRCTC होटल का ठेका देने में गड़बड़ी की गई. CBI के मुताबिक ठेके के बदले लालू यादव के परिवार से जुड़ी कंपनी को करोड़ों की जमीन बेहद कम कीमत पर ट्रांसफर की गई.

स्पेशल जज ने दिया आदेश

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश दिया. कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास पद के दुरुपयोग और अपराध से मिली कमाई होने का मजबूत शक है. वे पटना में एक ऐसी जमीन का फायदा उठा रहे हैं जो उन्हें लालू प्रसाद यादव के कहने पर 2005 और 2014 के बीच ट्रांसफर की गई थी, जब वे केंद्रीय रेल मंत्री थे.

इसके अलावा, कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा संकेत मिला है कि जब लालू रेल मंत्री थे, तब रेलवे अधिकारियों ने रांची और पुरी में होटलों की लीज देने के लिए टेंडर में हेरफेर किया था. इन होटलों के डायरेक्टरों ने पटना, बिहार में एक जमीन लालू की करीबी सहयोगी सरला गुप्ता को ट्रांसफर की, जिन्होंने बाद में ये शेयर बहुत कम कीमत पर राबड़ी देवी को ट्रांसफर कर दिए.

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3 अक्टूबर को तय किए जाएंगे औपचारिक आरोप

कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल नौ लोगों के खिलाप मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए. जबकि सात अन्य लोगों को आरोपमुक्त कर दिया गया. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि औपचारिक आरोप 3 अक्टूबर को तय किए जाएंगे.

इस मामले में कौन-कौन आरोपी हैं?

इस मामले में M/S लारा प्रोजेक्ट्स LLP, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, सरला गुप्ता, प्रेम चंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल काकरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, M/S सुजाता होटल्स, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलन और M/S अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड आरोप हैं.

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