कौन हैं सार्थक रंजन? KKR के इस ‘बिहारी बाबू’ ने IPL Auction में बटोरी सुर्खियां!

IPL 2026 ऑक्शन में बिहार के एक खिलाड़ी ने सबको हैरान कर दिया है. खास बात यह है कि इस खिलाड़ी के माता-पिता दोनों दिग्गज सांसद हैं. जानिए कौन है यह युवा ओपनर जिसे KKR ने अपनी टीम में शामिल किया और क्या है इनका बिहार और दिल्ली से खास कनेक्शन.

By: Shivani Singh | Published: December 17, 2025 11:31:47 AM IST

अबू धाबी में हुए IPL 2026 मिनी-ऑक्शन में सभी टीमों ने खिलाड़ियों पर जमकर पैसा खर्च किया. खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबका ध्यान खींचा. KKR ने कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ रुपये और मथीशा पथिराना को 16 करोड़ रुपये में खरीदा. इस IPL 2026 मिनी-ऑक्शन से बिहार क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर आई. बिहार के क्रिकेटर सार्थक रंजन को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में शामिल किया गया. यह ध्यान देने वाली बात है कि 29 साल के सार्थक रंजन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं.

KKR ने लगाई बोली 

सार्थक के सिलेक्शन से बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई है, खासकर इसलिए क्योंकि इस साल के ऑक्शन में राज्य के कई खिलाड़ियों को शामिल किया गया था. ऑक्शन के दौरान सार्थक रंजन का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. किसी और टीम ने उनके लिए बोली नहीं लगाई, जिससे कोलकाता नाइट राइडर्स उन्हें उसी कीमत पर खरीद पाई. सार्थक को एक भरोसेमंद ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है, जिनमें टीम को अच्छी और मजबूत शुरुआत देने की काबिलियत है.

दिल्ली प्रीमियर लीग से पहचान

सार्थक रंजन को असली पहचान दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में मिली, जहाँ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने सिर्फ नौ पारियों में 449 रन बनाए और टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. उनका प्रदर्शन हर मामले में प्रभावशाली था, जिसमें 56 से ज्यादा का औसत, लगभग 147 का स्ट्राइक रेट और 21 छक्के शामिल हैं. ये आँकड़े साफ दिखाते हैं कि रंजन न सिर्फ लगातार रन बना रहे थे, बल्कि आक्रामक बल्लेबाजी भी कर रहे थे. 

घरेलू क्रिकेट में सार्थक का रिकॉर्ड

सार्थक रंजन ने नवंबर 2018 में हैदराबाद के खिलाफ फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. उस समय दिल्ली टीम के कप्तान नीतीश राणा थे. हालांकि, उन्होंने इससे पहले फरवरी 2017 में ऋषभ पंत की कप्तानी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ लिस्ट ए डेब्यू किया था. उस मैच में गौतम गंभीर भी दिल्ली टीम का हिस्सा थे. उनका T20 डेब्यू जनवरी 2016 में बड़ौदा के खिलाफ हुआ था, जब गौतम गंभीर कप्तान थे.

दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट में सार्थक रंजन के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने अब तक 2 फर्स्ट-क्लास, 4 लिस्ट ए और 5 T20 मैच खेले हैं। फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उन्होंने 9.33 की औसत से 28 रन बनाए हैं. लिस्ट ए मैचों में उन्होंने 26.25 की औसत से 105 रन बनाए हैं, जबकि T20 क्रिकेट में उनका औसत 13.20 है और कुल 66 रन बनाए हैं.

माता-पिता दोनों सांसद 

29 साल के सार्थक पिछले साल तब सुर्खियों में आए जब वह अपने पिता पप्पू यादव के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए. सार्थक के पिता पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से संसद सदस्य हैं. उनकी मां रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं.

