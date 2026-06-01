प्यार में राखी बनीं राहुल, जमुई में लड़की ने कराया जेंडर ट्रांजिशन, परिवार के खिलाफ जाकर BPSC शिक्षिका ने मंदिर में अपने साथी से रचाया विवाह

Jamui News: बिहार के जमुई जिले में एक अनोखा विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है. लक्ष्मीपुर प्रखंड में BPSC से चयनित एक शिक्षिका ने हाल ही में जेंडर ट्रांजिशन करा चुके साथी के साथ हिंदू रीति-रिवाज से विवाह कर लिया, जो लोगों के लिए काफी नई बात है.

विवाहित जोड़े का कहना है कि वो दोनों पिछले पांच साल से प्रेम संबंध में थे और अब वो अपने इस रिश्ते को सामाजिक स्वीकृति का रूप देना चाहते हैं. हालांकि, शादी के लिए परिवार के सदस्यों में मतभेद बताया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला

लक्ष्मीपुर प्रखंड के हरला गांव में रहने वाली नैन्सी कुमारी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय मेदनीपुर में BPSC शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं. जानकारी के अनुसार, उनकी करीबी रिश्तेदारी में आने वाली और अपनी दोस्त राखी कुमारी से बचपन से ही गहरी दोस्ती थी. दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की थी और एक ही साल में मैट्रिक की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और आगे की शिक्षा के दौरान भी दोनों एक-दूसरे के संपर्क में थीं.

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार जब वो दोनों उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं उस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं. साल 2023 में दोनों पटना जाकर BPSC की तैयारी करने लगीं थीं. इसके बाद वर्ष 2025 में नैन्सी का चयन शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से सरकारी टीचर के रूप में हो गया. इसी बीच उनकी दोस्त राखी ने अपने जेंडर ट्रांजिशन की प्रक्रिया पूरी की और अपना नाम राहुल रख लिया.

जेंडर ट्रांज़िशन के बाद किया विवाह

राखी के राहुल बनने के बाद दोनों ने अपने संबंध को विवाह का रूप देने का फैसला किया. दोनों ने 31 मई को लक्ष्मीपुर प्रखंड में ही स्थित पटेश्वर नाथ मंदिर में सादगीपूर्ण समारोह में शादी कर ली. विवाह में सीमित संख्या में ही लोग और परिजन मौजूद थे. शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा राहुल के पैतृक गांव पहुंचा, जहां पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ घरवालों ने उन दोनों का स्वागत किया गया. राहुल के परिजनों का कहना है कि उन्हें इन दोनों के विवाह की कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें इसकी सूचना बाद में मिली.