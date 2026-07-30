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‘भाभी जी घर पर हैं’ कह कर आता था घर, पति एक दिन कमरे में घुसा तो उड़े होश; फिर दोनों ने रच डाली खौफनाक प्लानिंग

Bihar Crime: बिहार के गया में दिव्यांग पति की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक तरीके से हत्या कर दी.

By: JP Yadav | Published: July 30, 2026 8:12:34 PM IST

'भाभी जी घर पर हैं' कह कर आता था घर, पति एक दिन कमरे में घुसा तो उड़े होश; फिर दोनों ने रच डाली खौफनाक प्लानिंग
'भाभी जी घर पर हैं' कह कर आता था घर, पति एक दिन कमरे में घुसा तो उड़े होश; फिर दोनों ने रच डाली खौफनाक प्लानिंग


बिहार के गया जिले से अवैध संबंध में बाधा बनने पर पत्नी द्वारा अपने प्रेमी से पति की हत्या करवाने का मामला सामने आया है. गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को स्थानीय पुलिस ने पत्रकार वार्ता के जरिये इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए इसके पीछे प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध को वजह बताया.   पुलिस जांच में सामने आया कि दिव्यांग राजदेव भारती की  पत्नी का राजा आलम नाम के शख्स के साथ प्रेम संबंध था. कई महीनों तक यह लव अफेयर चलता रहा, इस बीच पति की बंद कमरे में नजर पड़ी तो उसने दरवाजा खोल दिया. सामने उसकी पत्नी और उसका प्रेमी राजा आलम आपत्तिजनक हालते में मिले. अवैध संबंध का विरोध करते हुए दिव्यांग राजदेव भारती ने पत्नी के प्रेमी को धक्के मार कर घर से निकाल दिया. इसके बाद पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रच डाली और प्रेमी राजा आलम के जरिये मरवा डाला. 

पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश

गया पुलिस ने दिव्यांग राजदेव भारती हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि अवैध संबंध में बाधा बनने पर पत्नी ने अपने प्रेमी राजा आलम से पति को रास्ते से हटाने के लिए कहा. इसके बाद प्रेमी राजा आलम ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजदेव भारती को मार डाला. दिव्यांग  राजदेव भारती अधिक विरोध नहीं कर पाए.

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पत्नी ने उकसाया था प्रेमी को

अवैध संबंध के चलते पकड़े जाने पर राजदेव भारती ने पत्नी को खरी-खोटी सुनाई थी. इसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी राजा आलम को रास्ते से पति को हटाने के लिए उकसाया था. इसके बाद आरोपी राजा आलम ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजदेव भारती की गला दबाकर हत्या कर दी.

आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे

ग्रामीण एसपी दिव्यांजली ने राजदेव भारती हत्या को लेकर पत्रकार वार्ता में कहा कि रोहित कुमार, राजा आलम, मोहम्मद मुन्ना और मृतक की पत्नी समेत कुल चार आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में हैं. पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है. बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हत्यारों का पैसे भी दिए गए थे.

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Tags: bihar crimehome-hero-pos-6
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