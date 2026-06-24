Home > क्राइम > मंदिर के बगल में बने गेस्ट हाउस में ‘मेहमान’ का कारनामा, 2000 रुपये होता था जिस्म का सौदा; बंद कमरों से आ रही आवाजों ने खोली पोल

मंदिर के बगल में बने गेस्ट हाउस में ‘मेहमान’ का कारनामा, 2000 रुपये होता था जिस्म का सौदा; बंद कमरों से आ रही आवाजों ने खोली पोल

Saharsa Human Trafficking Racket: सहरसा जिले में देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने युवती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही जगदंबा गेस्ट हाउस सील को सील भी कर दिया है.

By: JP Yadav | Published: June 24, 2026 5:33:16 AM IST

सहरसा जिले में देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने युवती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.
सहरसा जिले में देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने युवती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.


Saharsa Crime News: देह व्यापार समाज के लिए ऐसा कलंक है, जो सदियों से ना चाहते हुए चलता आ रहा है.  देह व्यापार के व्यावसायिक उपयोग, संगठित नेटवर्क और सार्वजनिक गतिविधियों पर देश में कड़ा प्रतिबंध है. इससे ना केवल इंसानियत शर्मसार होती है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाता है, बावूजद यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला बिहार के सहरसा जिले से जुड़ा है. स्थानीय पुलिस ने कथित देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है.

खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने सहरसा जिले में रिफ्यूजी कॉलोनी चौक स्थित काली मंदिर के बगल में पहुंची और जगदंबा गेस्ट हाउस में करीब 3 घंटे से अधिक समय तक तलाशी ली.  इस दौरान पुलिस ने एक युवती समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि कम से आधा दर्जन लड़कियां भागने में कामयाब हो गईं. वहीं, अनैतिक गतिविधियों के आरोप में पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से गेस्ट हाउस को सील कर दिया. फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि पूछताछ के आधार पर कई अन्य लड़कियों और लड़कों की गिरफ्तारी हो सकती है. 

You Might Be Interested In

मौके पर मिला आपत्तिजनक सामान

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं.  छापेमारी में पुलिस ने युवती सहित 6 लोगों को धर दबोचा है. इसके साथ ही फोन पे का डब्बा, स्कैनर सहित कई अनैतिक सामान भी पकड़ा है. पुलिस ने पूरे गेस्ट हाउस को सील कर मामला दर्ज कर लिया है. छापेमारी में एसडीओ श्रेयांस तिवारी, एसडीपीओ संतोष कुमार, सदर थाना प्रभारी अजय पासवान सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा.

गेस्ट हाउस संचालक मेहमान बताता था नाम 

अनजान व्यक्ति ने फोन कर रिफ्यूजी कॉलोनी चौक के पास जगदंबा गेस्ट हाउस में अनैतिक काम होता है और अभी भी हो रहा है. इसकी सूचना सदर थाना अध्यक्ष को दी थी. इसके बाद यानी सूचना की पुष्टि होने के बाद भारी संख्या के साथ पुलिस बल रिफ्यूजी कॉलोनी चौक पर पहुंची.

यह भी पढ़ें: आधी रात बंद कमरे में चाची के साथ भतीजे ने कर दिया कांड! ढाई साल बाद बनेगा ‘उसी’ का बाप!

वहीं, पुलिस को देखते ही देह व्यापार में लिप्त ज्यादातर लोग भाग निकले. हैरत की बात यह है कि गेस्ट हाउस के मालिक ने अपना नाम तक किसी को नहीं बताया है, लोग उसे मेहमान कहकर बुलाते हैं. यानी जो भी ग्राहक यहां पर आता उसे गेस्ट हाउस संचालक का असली नाम तक मालूम नहीं होता था.

यह भी पढ़ें:  Radha Mohan Mishra Viral Video: अशोक खरात तो सिर्फ… नया बाबा तो निकला सबका बाप; बिस्तर पर बैठे-बैठे करवाता था ये कांड

गेस्ट हाउस सील, मामला दर्ज

यहां पर बता दें कि देश में वयस्क व्यक्ति द्वारा  सहमति से  व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला देह व्यापार (वेश्यावृत्ति) कानूनी रूप से अपराध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के ऐतिहासिक फैसले की आड़ में भी लोग देह व्यापार को जायज ठहरा देते हैं. इसके मुताबिक, यदि कोई वयस्क महिला या पुरुष खुद की मर्जी से इस पेशे में शामिल है, तो पुलिस उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती.

यह भी पढ़ें: Pune Lohagad Fort Murder Case: मंगेतर सिया ने दिया केतन गोयल को 400 फुट ऊंचाई से धक्का, प्रेमी चेतन ने बनाया था प्लान

Tags: bihar news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बंदिनी की संतू बनीं मां, इंस्टाग्राम पर साझा कि लाडली...

June 23, 2026

अंशुला कपूर का ग्लैमरस Pre-Bridal लुक!

June 23, 2026

गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?

June 23, 2026

अयोध्या के 5 दर्शनीय धार्मिक स्थल

June 23, 2026

ज्यादा मेथी खाने के नुकसान

June 23, 2026

स्किन चमकाने वाले 7 जादुई ‘ग्लो शॉट्स’, महंगी क्रीम से...

June 23, 2026
मंदिर के बगल में बने गेस्ट हाउस में ‘मेहमान’ का कारनामा, 2000 रुपये होता था जिस्म का सौदा; बंद कमरों से आ रही आवाजों ने खोली पोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मंदिर के बगल में बने गेस्ट हाउस में ‘मेहमान’ का कारनामा, 2000 रुपये होता था जिस्म का सौदा; बंद कमरों से आ रही आवाजों ने खोली पोल
मंदिर के बगल में बने गेस्ट हाउस में ‘मेहमान’ का कारनामा, 2000 रुपये होता था जिस्म का सौदा; बंद कमरों से आ रही आवाजों ने खोली पोल
मंदिर के बगल में बने गेस्ट हाउस में ‘मेहमान’ का कारनामा, 2000 रुपये होता था जिस्म का सौदा; बंद कमरों से आ रही आवाजों ने खोली पोल
मंदिर के बगल में बने गेस्ट हाउस में ‘मेहमान’ का कारनामा, 2000 रुपये होता था जिस्म का सौदा; बंद कमरों से आ रही आवाजों ने खोली पोल