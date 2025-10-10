5 साल के मासूम की नृशंस हत्या की कहानी सुनकर कांप जाएगी आपकी रूह

Brutally Murder Case in Bihar: बिहार के टेहटा थाना क्षेत्र के पश्चिमी सरेन गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां, एक 5 साल के मासूम की बड़े ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है. इस वारदात के बाद से गांव में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है. आखिर क्या ये रूह कंपाने वाला पूरा मामला हमारी इस खबर में पढ़िए.

प्रेम-प्रसंग में रची गई खौफनाक साजिश:

इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे की असली वजह और कुछ नहीं है बल्कि प्रेम-प्रसंग है. बच्चे के पिता सुधीर कुमार के गांव की एक युवती के साथ प्रेम संबंध था. जब इस प्रेम-प्रसंग की जानकारी युवती के परिजनों को हुई तो उन्हेंने बदले की भावना से 5 साल के मासूम आर्यन की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई.

बोरे में बंद पड़ा मिला मासूम का शव:

मृतक बच्चे के परिजनों के मुताबिक, आर्यन देर शाम तक घर के पास खेल रहा था, जिसके बाद वह अचानक गायब हो गया. जब बच्चे के घर वाले ने उसकी छानबीन शुरू की तो उसका शव एक घर के पीछे बोरे में पड़ा मिला. घटना की सूचना मिलते ही SDPO मनीष चंद्र चौधरी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश:

इस पूरे वारदात के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग भी की है. पुलिस ने इस मामले में गांव के ही दो महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है. इस घटना के बाद से युवती के परिजन फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस की टीम तलाश करने में लगातार जुटी हुई है.

वारदात ने समाज के सामने सवाल किए खड़े:

यह घटना समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि क्या निजी रंजिश का बदला लेने के लिए मासूम बच्चों को निशाना बनाना सही तरीका है ?