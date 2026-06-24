Hajipur: पिता ने बेरहमी से पीटा, जहर देने… हाजीपुर में प्रेमी जोड़े ने भागकर रचाई शादी; पुलिस से कर दी ये बड़ी अपील

Hajipur Love Marriage Case: बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से एक प्रेमी जोड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और अब उन्हें अपने परिवार की ओर से खासतौर पर युवती के पिता से खतरा महसूस हो रहा है.

इसी वजह से उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है. युवती ने अपनी पहचान संध्या सिंह और युवक ने अपनी पहचान आदित्य कुमार के रूप में बताई है. दोनों का कहना है कि वे पिछले तीन सालों से एक दूसरे को जानते है और आपस में प्रेम करते हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की यह पूरा माजरा क्या है.

क्या है पूरा मामला?

संध्या और आदित्य द्वारा जारी वीडियो में युवती ने कहा कि जब उसके परिवार ने उसके लिए लड़का देखना शुरू किया था, उसने तभी अपने पिता को बता दिया था कि वह आदित्य नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे ही शादी करेगी. यह सुनते ही लड़की के पिता ने उसे बुरी तरह से मारा और उसे जहर देने की धमकी भी दी, जिसके बाद संध्या ने अपने प्रेमी को इस बारे में बताया और उसे फोर्स किया कि अगर वो इसे यहां से नहीं निकलेगा, तो वह आत्महत्या कर लेगी.

घर से कुछ भी लेकर नहीं गए

संध्या ने आगे बताया कि उसने कुछ पैसे अपने प्रेमी आदित्य को ऑनलाइन ट्रांसफर किए और बिना घर से कुछ लिए अपने प्रेमी के साथ भाग गई. जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली है और शांति से एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं. दोनों ने स्पष्ट किया कि घर छोड़ने या शादी करने में किसी तीसरे व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं थी.

जोड़े ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

वीडियो में युवती ने हाजीपुर प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उसे और उसके पति को किसी भी तरह का नुकसान की आशंका है. उसने यह भी कहा कि यदि युवक के परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान होता है, तो इसके जिम्मेदारी युवती के पिता पर होगी.