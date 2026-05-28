Hajipur Viral Video: पति ने पत्नी को जमीन बेचकर पढ़ाया, नौकरी मिलते ही बना लिया प्रेमी, आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई, बेटा बोला- अंकल आते थे और मां उन्हें…

Hajipur BPSC Teacher Viral Video: बिहार के हाजीपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यह मामला यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या जैसा है. हालांकि, उन दोनों का अब सुलह हो चुका है. आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक बीपीएसी शिक्षिका का है. हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में एक बीपीएसी शिक्षिका को उसके पति ने कथित तौर पर अपने कॉलेज मित्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने का आरोप लगाया है.

इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस के साथ भी शिक्षिका के बहस हो रही है. साथ ही शिक्षिका अपने पति से भी बहस कर रही है. दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. पति का कहना है कि उसने जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया. बाद में नौकरी मिलते ही पत्नी ने पति और 10 साल के बेटे को छोड़ दिया. मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है.

2013 में हुई थी दोनों की शादी

जानकारी के मुताबिक बिदुपुर थाना के माइल पंचायत के युवक अमन कुमार की शादी 2013 में हाजीपुर की युवती गुंजन कुमारी से हुई थी. शादी के समय युवती इंटरमीडिएट पास थी. युवक के अनुसार, शादी के बाद पत्नी ने पढ़ाई जारी रखने का संकल्प लिया और स्नातक व बीएड पूरा किया.

हाजीपुर में BPSC शिक्षिका विवाद:

पति ने जमीन बेचकर कराई नौकरी, पत्नी प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई हाजीपुर वैशाली बिहार के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित पति के अनुसार, उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर पत्नी की उच्च शिक्षा और BPSC… pic.twitter.com/SoUMAYPuj9 — SANTOSH PANDEY (@Santosh53172026) May 28, 2026

पति ने बताया कि माता-पिता के निधन के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. इसके बावजूद पत्नी की पढ़ाई के लिए उन्होंने 2022 में पैतृक संपत्ति की डेढ़ कट्ठा जमीन बेच दी. बीएड के बाद पत्नी ने बीपीएससी टीआरई की तैयारी की. TRE-01 में चयन नहीं हुआ, लेकिन TRE-02 में जनवरी 2024 में 6 से 8वीं कक्षा के लिए शिक्षिका पद पर चयन हुआ.

ट्रेनिंग के दौरान नजदीकियां बढ़ीं

एक महीने की ट्रेनिंग सुपौल के त्रिवेणीगंज में हुई, जिसके बाद पोस्टिंग बिदुपुर प्रखंड के यूएमएस मोहनपुर ईशर धर्मपुर में हुई. पति का आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान पत्नी के कॉलेज मित्र प्रेम प्रकाश से नजदीकियां बढ़ीं. दोनों को शिक्षक की नौकरी मिली थी.

पति का कहना है कि सुपौल में उनके बेटे ने बताया कि प्रेम प्रकाश ट्रेनिंग के दौरान आते-जाते थे, जब उन्होंने विरोध किया तो पत्नी ने साथ रहने से इनकार कर दिया. पति ने यह भी आरोप लगाया कि जनवरी 2025 में पत्नी महिला शिक्षिकाओं के साथ दार्जिलिंग जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन बाद में पता चला कि अन्य महिला शिक्षिकाएं दार्जिलिंग गई ही नहीं थीं.

पति पर गलत आरोप लगाकर अलग रहने लगी

लौटने के बाद पत्नी ने युवक के साथ रहने की बात कही और पति पर गलत आरोप लगाकर अलग रहने लगी. पति का कहना है कि 23 मई को उन्हें सूचना मिली कि उनकी पत्नी हाजीपुर के लिच्छवि नगर स्थित किराए के मकान में कथित प्रेमी के साथ है. वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखने का दावा किया.

इसके बाद उन्होंने डायल-112 पर सूचना दी, लेकिन पुलिस के देर से पहुंचने पर स्थानीय लोग और मकान मालिक ने दरवाजा खोलकर दोनों को बाहर निकाला. पति का आरोप है कि इस दौरान उनका मोबाइल छीन लिया गया. मौके पर पहूंची पुलिस के दोनों के बीच कुछ देर तक बहस हुई. दोनों में एक दूसरे पर कल गंभीर आरोप लगाए. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

अंकल आते थे और मां उन्हें दोस्त बताती थी

वहीं 10 साल के बेटे ने बताया कि सुपौल में रहते समय एक अंकल आते थे और मां उन्हें दोस्त बताती थी. अब वह मां के साथ नहीं रहना चाहता. उसने यह भी कहा कि मां पिटाई करती थी और उनसे शिकायत न करने को कहती थी.

वहीं पत्नी ने कोर्ट में पति पर अपनी सहेली से नाजायज संबंध का आरोप लगाकर तलाक की अर्जी दी है. उसका आरोप है कि पति भरण-पोषण नहीं करते. पति ने कोर्ट में जवाब दायर कर कहा है कि उसकी दोस्त ब्यूटीशियन है और पत्नी की सहेली है. उन्होंने दावा किया कि उसकी सहेली ने ही उन्हें पत्नी और युवक के संबंध की जानकारी दी थी. पति ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उसकी सहेली न्यायालय में बयान देगी. फिलहाल तलाक का मामला न्यायालय में लंबित है.