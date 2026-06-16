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Khan Sir Vs Roshan Sir Controversy: खान सर का होगा Narco Test! हाथ धोकर पीछे पड़े रोशन सर, भाई प्रिंस यादव की मौत के पीछे किसका हाथ?

Khan Sir Vs Roshan Sir Controversy: जमानत पर जेल से बाहर आए रोशन आनंद ने बेउर जेल में हत्या की साजिश का दावा किया. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 16, 2026 10:32:40 AM IST

खान सर का होगा नार्को टेस्ट! हाथ धोकर पीछे पड़े रोशन सर, भाई प्रिंस यादव की मौत के पीछे किसका हाथ?
खान सर का होगा नार्को टेस्ट! हाथ धोकर पीछे पड़े रोशन सर, भाई प्रिंस यादव की मौत के पीछे किसका हाथ?


Khan Sir Vs Roshan Sir Controversy: पटना में कोचिंग जगत से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है. ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद को अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया गया. जेल से बाहर आते ही उन्होंने कई चौंकाने वाले दावे किए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की.

जेल में जान से मारने की कोशिश का दावा

रोशन आनंद ने कहा कि बेउर जेल में उनकी हत्या की साजिश रची गई थी. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें कौन मारना चाहता था, लेकिन उनका दावा है कि दो लोगों ने उनकी जान लेने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन की सतर्कता के कारण उनकी जान बच सकी. साथ ही उन्होंने इस मामले की हाई लेवल जांच कराने की मांग की.

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खान सर पर लगाए गंभीर आरोप

पटना के NIT के पास स्थित स्टेटस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोशन आनंद ने खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि एक बयान के कारण उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया. उनका आरोप है कि उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए गए और उनके भाई प्रिंस यादव की मौत के पीछे भी फैजल खान की भूमिका की जांच होनी चाहिए.

समझौते का दबाव और फायरिंग मामले पर सफाई

रोशन आनंद ने दावा किया कि 12 जून को उन पर समझौता करने का दबाव बनाया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि 2 जून को मुसल्लहपुर हाट इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले और फायरिंग की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है. उनके अनुसार, वह पिछले एक साल से उस इलाके में गए ही नहीं हैं और उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है.

प्रिंस यादव मौत मामले की जांच तेज

खान कोचिंग में तोड़फोड़ और गार्ड से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किए गए रोशन आनंद को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव सिंह की अदालत से नियमित जमानत मिल गई. वहीं दूसरी ओर, प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में हुई संदिग्ध मौत की जांच भी तेज हो गई है. नेपाल पुलिस एक नेपाली नागरिक समेत पांच लोगों से पूछताछ कर रही है और होटल के CCTV फुटेज, रजिस्टर तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है.

खान ने आरोपों से इनकार किया

आरोपों का जवाब देते हुए, खान सर ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें यादव की मौत पर दुख जताया गया, साथ ही किसी भी तरह के शामिल होने से इनकार किया गया. खान ने कहा, “मैं प्रिंस यादव की मौत की खबर से दुखी हूं. मैं उनके भाई रौशन आनंद के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, हालांकि वह मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं.” इस बीच, आनंद ने मांग की कि खान सर का नार्को-एनालिसिस टेस्ट किया जाए और कहा कि सच्चाई आखिरकार एक निष्पक्ष जांच से सामने आएगी.

एक दशक पुरानी दुश्मनी

हाल की घटनाओं ने खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के बीच सालों से चल रही दुश्मनी में एक नया अध्याय जोड़ा है. हालांकि इस झगड़े की जड़ें लगभग एक दशक पुरानी हैं, लेकिन इस साल की शुरुआत में बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर टॉपर अभिषेक पटेल के दोनों संस्थानों के बीच सार्वजनिक विवाद का केंद्र बनने के बाद तनाव और बढ़ गया. दोनों कोचिंग सेंटरों ने पटेल की सफलता का श्रेय लिया. खान सर ने एक बड़ा सम्मान समारोह रखा और कहा कि ज़्यादातर सफल कैंडिडेट ने उनसे पढ़ाई की है. जवाब में, आनंद ने WhatsApp पर हुई बातचीत जारी की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पटेल ने ज़्यादातर ज्ञान बिंदु एकेडमी में तैयारी की थी और खान सर पर टॉपर को 10 लाख रुपये में “खरीदने” का आरोप लगाया. 

Tags: Gyan bindukhan sirprince yadav dead caseraushan anand sir
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