शादी से ठीक पहले दूल्हे की मौत, रोते हुए देवर ने दुल्हन के गले में डाला वरमाला, वीडियो देख रो पड़ेंगे आप

Groom dies before Wedding: आपने अक्सर शादी की वीडियोज देखी होंगी, जिसमें दूल्हा-दुल्हन डांस कर रहे होंगे. खुश हो रहे होंगे या फिर एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो रहे होंगे. लेकिन आपने कभी देखा है कि दूल्हा-दुल्हन अपनी शादी में एक दूसरे को जयमाला डालते हुए रो रहे हों. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन एक दूसरे को जयमाल डालते हुए रो रहे होते हैं. बताया जा रहा है कि जिस दिन लड़की की शादी होने वाली थी, ठीक उसी दिन उसके दूल्हा सड़क हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई.

सड़क हादसे में दूल्हे की अकाल मृत्यु के बाद समाज के चार लोग क्या कहेंगे, इसे ध्यान में रखते हुए दोनों परिवारों की सहमति से दूल्हे के छोटे भाई के साथ दुल्हन की शादी करा दी गई. हालांकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रही है और यूजर्स अपनी-अपनी राय रख रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि पूरे गाजे-बाजे के साथ वधू-पक्ष के घर जाने के लिए बारात रवाना हुई थी. दूल्हा अपनी गाड़ी में सवार होकर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ रहा था. हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था. रास्ते में दूल्हे की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई. खबर मिलते ही बारातियों और जनातियों में चीख-पुकार मच गई. शादी वाले घर में सन्नाटा छा गया.

मृतक के भाई से कराई गई शादी

एक तरफ बेटे की मौत का गम, तो वहीं दूसरी तरफ वधू पक्ष के सम्मान और लड़की के भविष्य की बात. घंटों सन्नाटे के बाद दोनों पक्षों के बुजुर्गों की आपसी सहमति के बाद फैसला लिया गया कि मृतक दूल्हे के छोटे भाई को दूल्हा बना दिया गया. विधि-विधान से दोनों की शादी कराई गई, लेकिन इस शादी से कोई खुश नहीं था. दूल्हा और दुल्हन दोनों ने रोते हुए शादी की रस्में पूरी कीं.

सोशल मीडिया पर लोगों की राय

ये शादी बिहार ही नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है. कुछ लोग इसे परिवार की मजबूरी और बेटी का सम्मान बचाने के लिए बड़ा फैसला बता रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ लोग मानसिक आघात और शोक की घड़ी में शादी जैसा बड़ा फैसला लेने को मानवीय संवेदनाओं से परे मान रहे हैं. वहीं कुछ लोग समाज के दिखावे की बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि समाज को दिखाने के लिए लड़की और उसके होने वाले देवर को शादी करनी पड़ी.