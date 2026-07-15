20 दिन पहले ही घर से लौटा था बेटा, अब दुबई से आई मौत की खबर, परिवार में मचा कोहराम

Gopalganj News: बिहार के गोपालगंज जिले के थावे बाजार से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. दुबई की एक शिपिंग कंपनी में काम करने वाले सोनू कुमार गुप्ता की मौत की सूचना मिली, जिसके बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का दावा है कि सऊदी अरब के निकट हार्मुज समुद्री क्षेत्र में जहाज पर हुए कथित मिसाइल हमले में सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इलाज के दौरान उनकी मौत की बात कही जा रही है. हालांकि, इस घटना की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और परिवार संबंधित अधिकारियों से जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा है.

दुबई की शिपिंग कंपनी में करते थे काम

जानकारी के अनुसार, सोनू कुमार गुप्ता थावे बाजार निवासी व्यवसायी संजय गुप्ता के पुत्र थे और पिछले चार वर्षों से दुबई की एक शिपिंग कंपनी में कार्यरत थे. परिवार ने बताया कि मंगलवार सुबह उन्हें कंपनी की ओर से फोन पर घटना की जानकारी दी गई. इस खबर के बाद से ही परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.





20 दिन पहले ही गए थे वापस

परिजनों के मुताबिक, सोनू करीब 20 दिन पहले ही छुट्टी बिताकर अपने घर से दुबई लौटे थे. घर से विदा होते समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह मुलाकात आखिरी साबित होगी. वह परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और उनकी कमाई से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था. उनके पिता थावे बाजार में जूता-चप्पल की छोटी-सी दुकान चलाते हैं.

घर में मचा कोहराम

मौत की खबर मिलते ही थावे के विदेशी टोला स्थित उनके घर में कोहराम मच गया. रिश्तेदार, पड़ोसी और स्थानीय लोग परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं. पूरे थावे क्षेत्र में शोक का माहौल है और हर कोई इस दुखद घटना से स्तब्ध है.

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

फिलहाल परिवार शव को भारत लाने की प्रक्रिया पूरी होने और भारतीय दूतावास तथा संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहा है. परिजनों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि जल्द से जल्द सोनू का पार्थिव शरीर भारत पहुंचे, ताकि वे अपने बेटे को अंतिम विदाई दे सकें.