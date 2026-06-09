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गोपालगंज हत्याकांड, पहले कत्ल, फिर WhatsApp से भेजा मैसेज ‘तेरे भाई को मार दिया है…खून से लथपथ मिला शव

Gopalganj murder case: बिहार के गोपालगंज जिले में पूर्व सरपंच के बेटे अनीश कुमार की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है. युवक रविवार शाम घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. अगले दिन उसके ही मोबाइल नंबर से भाई के व्हाट्सएप पर हत्या की सूचना वाला मैसेज आया.

By: Ranjana Sharma | Published: June 9, 2026 10:25:27 AM IST

युवक की हत्या के बाद मोबाइल से भेजी मौत की सूचना
युवक की हत्या के बाद मोबाइल से भेजी मौत की सूचना


Gopalganj murder case: बिहार के गोपालगंज जिले में सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड ने न सिर्फ लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि पुलिस के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या के बाद उसके ही मोबाइल नंबर से परिवार को भेजा गया व्हाट्सएप मैसेज इस पूरे मामले का सबसे रहस्यमय पहलू बन गया है. युवक का शव गांव के बाहर चंवर से खून से लथपथ हालत में बरामद होने के बाद पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक जांच तेज कर दी है.

शाम को घर से निकला, रातभर नहीं लौटा

घटना हथुआ थाना क्षेत्र के सोहागपुर पंचायत की है. यहां के पूर्व सरपंच कपिलदेव राम के 23 वर्षीय बेटे अनीश कुमार रविवार शाम करीब साढ़े छह बजे साइकिल लेकर घर से निकला था. परिजनों के मुताबिक वह रोजाना की तरह घर से निकला था , लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे. काफी खोजबीन के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल सका. रातभर परिवार और ग्रामीण उसकी तलाश करते रहे, लेकिन अनीश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. इस बीच परिजन किसी अनहोनी की आशंका से परेशान थे.

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मृतक के मोबाइल नंबर से आया चौंकाने वाला मैसेज

सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब अनीश के मोबाइल नंबर से उसके भाई के व्हाट्सएप पर एक मैसेज प्राप्त हुआ. मैसेज में लिखा था कि प्रेम-प्रसंग के कारण अनीश की हत्या कर दी गई है और उसका शव फेंक दिया गया है. यह मैसेज पढ़ते ही परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई. परिजनों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही हथुआ थाना पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी.

जांच के दौरान चंवर से मिला शव

पुलिस ने मोबाइल मैसेज और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया. जांच के दौरान सोहागपुर गांव से सटे बंगरा चंवर में अनीश कुमार का शव बरामद किया गया.
शव खून से लथपथ अवस्था में पड़ा मिला. प्रारंभिक जांच में शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई हमलों के निशान पाए गए हैं. घटनास्थल की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही है कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई.

प्रेम-प्रसंग की चर्चा, लेकिन पुलिस अभी सतर्क

स्थानीय स्तर पर इस हत्याकांड के पीछे प्रेम-प्रसंग को संभावित कारण माना जा रहा है. व्हाट्सएप मैसेज में भी इसी तरह का जिक्र किया गया है. हालांकि पुलिस अभी किसी एक एंगल पर भरोसा करने के बजाय सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है. जांच अधिकारी यह भी पता लगाने में जुटे हैं कि मैसेज किसने भेजा, हत्या कब और कहां की गई तथा शव को चंवर तक कैसे पहुंचाया गया. मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्यों की भी बारीकी से जांच की जा रही है.

एफएसएल टीम ने जुटाए अहम साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता स्वयं मौके पर पहुंचे. उनके नेतृत्व में एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से मिले सबूतों का वैज्ञानिक परीक्षण करेगी. पुलिस को उम्मीद है कि तकनीकी और फॉरेंसिक जांच से हत्या की पूरी साजिश का खुलासा हो सकेगा. हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि हथुआ थाना क्षेत्र के बंगरा चंवर से एक युवक का शव बरामद किया गया है. युवक रविवार शाम घर से निकला था और सोमवार को उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल की गहन जांच की गई है और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है तथा जल्द ही मामले के खुलासे की उम्मीद है.

पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हत्या के बाद मृतक के मोबाइल नंबर से परिवार को मैसेज किसने भेजा. क्या यह हत्यारों द्वारा भेजा गया मैसेज था, या फिर जांच को किसी खास दिशा में मोड़ने की कोशिश? यही सवाल अब इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच का केंद्र बन गया है. पुलिस तकनीकी विश्लेषण, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर इस रहस्य से पर्दा उठाने में जुटी है. पूरे इलाके की नजर अब पुलिस जांच और इस हत्याकांड के खुलासे पर टिकी हुई है.

Tags: Bihar Crime Newsgopalganj murder case
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