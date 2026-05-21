बिहार में ई का होता… अब लाल बत्ती लगी स्कॉर्पियो से चुराई गई बकरी; वीडियो हुआ वायरल

Siwan News: ईद से एक सप्ताह पहले बिहार के सिवान जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. सिवान महाराजगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने फिल्मी स्टाइल में स्कॉर्पियो पर लाल बत्ती जलाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोरी का यह अनोखा मामला बलउ गांव का है. यहां पर पिछले दिनों आधी रात को स्कॉर्पियो सवार चोरों ने बकरी चोरी की घटना को अंजाम दिया.

पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. वीडियो फुटेज में स्कॉर्पियो गाड़ी और उसका नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है. घटना के बाद इलाके में दहशत और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है वहीं चोरी की घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजा से वायरल है, लोग इस वीडियो तरह-तरह के कमेंट करके शेयर कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, बुधवार-गुरुवार की मध्य रात्रि एक स्कॉर्पियो गाड़ी बलउ गांव पहुंची. गाड़ी में सवार चोर बेहद शातिर तरीके से घर के बाहर बंधी बकरियों को खोलकर अपने वाहन में लादकर फरार हो गए. चोरी की यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. हैरत की बात यह है कि बकरी की चोरी करने के लिए लाल बत्ती लगी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया.

लालबत्ती गाड़ी से किसी को नहीं हुआ शक

सीसीटीवी फुटेज में साफतौर पर देखा जा सकता है कि स्कॉर्पियो पर पुलिस वाहनों की तरह लाल लाइट जल रही थी, जिससे लोगों को शक नहीं हुआ. कुछ ही मिनटों में चोर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. फुटेज में वाहन का नंबर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है.

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बेहद करीब परिवार से संबंध रखता है पीड़ित

जिसकी बकरी चोरी हुई है वह बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है. घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गई बकरियों की बरामदगी की मांग की है.

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ग्रामीणों का कहना है कि यदि अपराधी पुलिस जैसी लाल बत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्कॉर्पियो और उसमें सवार लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है.

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