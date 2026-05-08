Home > बिहार > बिस्तर पर लेटी हुई थी लड़की…घर में घुसा प्रेमी और कर दिया कांड, युवती की शादी से पहले मची अफरा-तफरी

बिस्तर पर लेटी हुई थी लड़की…घर में घुसा प्रेमी और कर दिया कांड, युवती की शादी से पहले मची अफरा-तफरी

Crime News: बिहार से एक हैरान कर देने वाला सामना आया है. जहां एक युवक ने घर में घुसकर अपनी प्रेमिका को गोली मार दी. इस घटना से आस पास के इलाकों में दहशत का माहौल है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 8, 2026 5:12:48 PM IST

बिहार में युवक ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट
बिहार में युवक ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट


बिहार के अररिया में एक युवक इश्क में इस कदर अंधा था कि उसने अपनी ही प्रेमिका को गोली मार दी. उसने इस घटना को तब अंजाम दिया जब वह अपने कमरे में सो रही थी. बताया जा रहा है कि लड़की की शादी तय हो चुकी थी और इस बात से युवती का सनकी प्रेमी गुस्से में था. इसी वजह से उसने प्रेमिका को जान से मार दिया. चलिए जानते हैं पूरा मामला. 

कैसे हुई यह घटना?

बिहार के अररिया में एकतरफा प्यार के चक्कर में युवक कातिल बन गया. बताया जा रहा है कि 17 वर्षीय चांदनी खातून अपनी छोटी बहन फरहीन के साथ चाय पीने के बाद अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई. उसी दौरान 25 वर्षीय आरोपी कासिम उर्फ नन्ना युवती में कमरे में घुसा और और चांदनी के सीने में गोली मार दी. आरोपी को युवक का प्रेमी बताया जा रहा है. हालांकि, घटना के बाद से ही वो फरार है.

You Might Be Interested In

यह खबर भी पढ़ें: Video: मासूम पर अचानक कुत्तों ने किया हमला, जबड़ों से जकड़ा और 30 मीटर तक घसीटता रहा; फिर जो हुआ…

क्यों मारी गोली?

जानकारी के मुताबिक मृतका से आरोपी एकतरफा प्यार करता था. युवती के परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी. बकरीद बाद उसकी शादी होने वाली थी. इसी बात की जानकारी के बाद आरोपी ने युवती को जान से मारने का फैसला किया. मृतका की मां ने बताया कि आरोपी उनके घर के सामने ही रहता था. वह घर में घुसा और उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी. 

आरोपी की तलाश जारी है

इस मामले की जांच कर रहे एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है. हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर घटना की जांच कर रही है. आरोपी कासिम की गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही है. घटना के बाद कैंप कर रही पुलिस घटना के बाद गांव में संक्रमित और तनाव का माहौल है. 

Tags: bihar newscrime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

May 8, 2026

बाल या नाखुन काटने पर दर्द क्यों नहीं होता?

May 8, 2026

फ्रिज में कब तक रख सकते हैं फ्रूट जूस?

May 8, 2026

गर्मी में लौकी खाने के हैं गजब के फायदे

May 7, 2026

सिर्फ नारियल पानी ही नहीं, उसकी मलाई भी है सेहत...

May 7, 2026

Mother’s Day पर मां को भेजिए ये स्पेशल message!

May 7, 2026
बिस्तर पर लेटी हुई थी लड़की…घर में घुसा प्रेमी और कर दिया कांड, युवती की शादी से पहले मची अफरा-तफरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिस्तर पर लेटी हुई थी लड़की…घर में घुसा प्रेमी और कर दिया कांड, युवती की शादी से पहले मची अफरा-तफरी
बिस्तर पर लेटी हुई थी लड़की…घर में घुसा प्रेमी और कर दिया कांड, युवती की शादी से पहले मची अफरा-तफरी
बिस्तर पर लेटी हुई थी लड़की…घर में घुसा प्रेमी और कर दिया कांड, युवती की शादी से पहले मची अफरा-तफरी
बिस्तर पर लेटी हुई थी लड़की…घर में घुसा प्रेमी और कर दिया कांड, युवती की शादी से पहले मची अफरा-तफरी