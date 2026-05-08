बिस्तर पर लेटी हुई थी लड़की…घर में घुसा प्रेमी और कर दिया कांड, युवती की शादी से पहले मची अफरा-तफरी

बिहार के अररिया में एक युवक इश्क में इस कदर अंधा था कि उसने अपनी ही प्रेमिका को गोली मार दी. उसने इस घटना को तब अंजाम दिया जब वह अपने कमरे में सो रही थी. बताया जा रहा है कि लड़की की शादी तय हो चुकी थी और इस बात से युवती का सनकी प्रेमी गुस्से में था. इसी वजह से उसने प्रेमिका को जान से मार दिया. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

कैसे हुई यह घटना?

बिहार के अररिया में एकतरफा प्यार के चक्कर में युवक कातिल बन गया. बताया जा रहा है कि 17 वर्षीय चांदनी खातून अपनी छोटी बहन फरहीन के साथ चाय पीने के बाद अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई. उसी दौरान 25 वर्षीय आरोपी कासिम उर्फ नन्ना युवती में कमरे में घुसा और और चांदनी के सीने में गोली मार दी. आरोपी को युवक का प्रेमी बताया जा रहा है. हालांकि, घटना के बाद से ही वो फरार है.

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क्यों मारी गोली?

जानकारी के मुताबिक मृतका से आरोपी एकतरफा प्यार करता था. युवती के परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी. बकरीद बाद उसकी शादी होने वाली थी. इसी बात की जानकारी के बाद आरोपी ने युवती को जान से मारने का फैसला किया. मृतका की मां ने बताया कि आरोपी उनके घर के सामने ही रहता था. वह घर में घुसा और उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी.

आरोपी की तलाश जारी है

इस मामले की जांच कर रहे एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है. हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर घटना की जांच कर रही है. आरोपी कासिम की गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही है. घटना के बाद कैंप कर रही पुलिस घटना के बाद गांव में संक्रमित और तनाव का माहौल है.