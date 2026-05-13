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Maharashtra: मुंबई से बच्ची का अपहरण, बिहार में रचाई शादी, अब पुलिस ने आरोपी को कैसे पकड़ा?

Maharashtra Latest News: शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी बेटी सरिपूत नगर इलाके से पास के बीएमसी स्कूल में पुस्तक जमा करने जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलने पर आरे पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया.

By: Hasnain Alam | Published: May 13, 2026 8:43:15 PM IST

मुंबई से बच्ची का अपहरण करने वाला गिरफ्तार
मुंबई से बच्ची का अपहरण करने वाला गिरफ्तार


Maharashtra News: मुंबई पुलिस के आरे पुलिस थाने ने एक 17 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण और फिर शादी के मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की तत्परता और तकनीकी जांच के चलते बच्ची को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 20 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 2 बजे घर से लापता हो गई थी. 

शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी बेटी सरिपूत नगर इलाके से पास के बीएमसी स्कूल में पुस्तक जमा करने जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलने पर आरे पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की.

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सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन से जुटाई जानकारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपनिरीक्षक सचिन पांचाल और उनकी टीम ने तुरंत जांच शुरू की. पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जानकारी जुटाई. जांच के दौरान बच्ची के मोबाइल नंबर और संबंधित कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच की गई, जिसमें मोबाइल की लोकेशन दिल्ली में मिलने की जानकारी सामने आई.

इसके बाद आरे पुलिस की टीम तत्काल दिल्ली रवाना हुई. दिल्ली पुलिस की सहायता से एक किराना दुकान में काम करने वाले संदिग्ध युवक तक पुलिस पहुंची. पूछताछ में पता चला कि आरोपी मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है और बच्ची को अपने साथ लेकर बिहार चला गया है.

पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बरामद किया

पुलिस टीम ने तुरंत बिहार के समस्तीपुर में दबिश दी. स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया गया और बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. इसके बाद आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान पासवान (23 वर्ष) के रूप में हुई है. आरोपी को मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया. यह पूरी कार्रवाई पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई. मामले की आगे की जांच जारी है.

Tags: crime newsMaharashtra NewsMumbai Police
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