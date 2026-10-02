Gandhi Jayanti 2026: बिहार के इस शहर से बापू का था खास नाता, 4 बार पहुंचे; आज से 100 साल पहले मनाया था जन्मदिन

Mahatma Gandhi Bhagalpur Visits: 2 अक्तूबर 2026 को देश महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मना रहा है. देशभर में उनके सत्य, अहिंसा और स्वदेशी के विचारों को याद किया जा रहा है. इसी मौके पर बिहार का भागलपुर शहर भी खास तौर पर याद आता है, क्योंकि महात्मा गांधी का इस शहर से गहरा जुड़ाव रहा था. गांधीजी अपने जीवन में चार बार भागलपुर पहुंचे और हर दौरे की अपनी अलग कहानी है. खास बात यह है कि 1925 में भागलपुर प्रवास के दौरान उनका 56वां जन्मदिन भी यहीं मनाया गया था.

भागलपुर में आज भी गांधीजी की यात्राओं से जुड़ी कई यादें मौजूद हैं. लाजपत पार्क में जिस सीढ़ी पर खड़े होकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया था, वह सीढ़ी आज भी चिल्ड्रन पार्क के हिस्से में मौजूद बताई जाती है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें गांधीजी के भागलपुर के 4 दौरे के बारे में.

1917 में पहली बार आए, गांधीजी भागलपुर

TNB कॉलेज में हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रविशंकर चौधरी बताते हैं कि महात्मा गांधी पहली बार 15 अक्टूबर, 1917 को बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने भागलपुर आए थे. कॉन्फ्रेंस में डॉ. राजेंद्र प्रसाद और बाबू दीप नारायण सिंह भी मौजूद थे. कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अपनी मातृभाषा के ज़्यादा इस्तेमाल पर ज़ोर दिया.

1920 में दूसरी बार आए, थर्ड-क्लास कोच में

गांधीजी दूसरी बार 11 दिसंबर, 1920 को भागलपुर आए थे. उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता शौकत अली भी थे. उस शाम जैसे ही उनकी ट्रेन भागलपुर पहुंची, बाबू दीप नारायण सिंह की अगुवाई में हज़ारों लोगों ने उनका स्वागत किया. उन्होंने दूसरे यात्रियों के साथ थर्ड-क्लास कोच में सफर किया था. अगले दिन टिल्हा कोठी में एक मीटिंग हुई, जहां गांधीजी ने ब्रिटिश राज की तुलना शैतान से की.

तीसरी बार 1925 में गांधीजी ने यहीं मनाया जन्मदिन

जब गांधीजी तीसरी बार भागलपुर आए, तो वे 1 और 2 अक्टूबर, 1925 को यहां रुके थे. कमलेश्वरी सहाय के कहने पर वे शिव भवन में रुके थे. डॉ. चौधरी बताते हैं कि उनका 56वां जन्मदिन यहां सादगी से मनाया गया था. शिव भवन के आंगन में उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं से पर्दा प्रथा छोड़ने, चरखा चलाने, खादी के कपड़े पहनने, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने और लड़कियों को पढ़ाने की अपील की थी. उसी दिन उन्होंने बिहार प्रांतीय अग्रवाल सभा को भी संबोधित किया था, जिसमें सेठ जमुना लाल बजाज भी शामिल हुए थे. व्यापारियों से विदेशी कपड़ों का व्यापार बंद करने की अपील की गई थी.

गांधीजी आखिरी बार 1934 में आए

गांधीजी चौथी बार 2 अप्रैल, 1934 को आए थे, और उन्हें दीप नारायण सिंह के घर पर ठहराया गया था. शिव शंकर सिंह पारिजात बताते हैं कि उन्होंने बिहार में भूकंप के बाद चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया और लाजपत पार्क में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया. उन्होंने भूकंप पीड़ितों के लिए दान की अपील की थी. इसके बाद वे सड़क मार्ग से बांका गए. इस यात्रा में राजेंद्र प्रसाद उनके साथ थे. मुंगेर जाते समय उन्हें घोड़ाघाट में एक छड़ी भेंट की गई. यह बापू की भागलपुर की आखिरी यात्रा थी.