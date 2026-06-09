Home > अजब गजब न्यूज > रात को सोया प्लंबर, सुबह जागा अरबपति! मोबाइल स्क्रीन पर चमका ₹2,94,80,00,000 जादुई आंकड़ा, गांव में लगी देखने वालों की भीड़!

रात को सोया प्लंबर, सुबह जागा अरबपति! मोबाइल स्क्रीन पर चमका ₹2,94,80,00,000 जादुई आंकड़ा, गांव में लगी देखने वालों की भीड़!

पेमेंट एप 5 साल से एक्टिव था जिसमें 6-7 साल का लेनदेन ही हुआ था इसलिए पहले तो तकनीकी गड़बड़ी समझकर इग्नोर कर दिया लेकिन बाद में बैलेंस चेक किया तो युवक के होश उड़ गए.

By: Kajal Jain | Published: June 9, 2026 11:11:31 AM IST

रात को सोया प्लंबर, सुबह जागा अरबपति! मोबाइल स्क्रीन पर चमका ₹2,94,80,00,000 का जादुई आंकड़ा, गांव में लगी देखने वालों की भीड़!
रात को सोया प्लंबर, सुबह जागा अरबपति! मोबाइल स्क्रीन पर चमका ₹2,94,80,00,000 का जादुई आंकड़ा, गांव में लगी देखने वालों की भीड़!


जरा सोचिए… आप रोजाना की तरह सुबह उठते हैं और फोन चेक करते हैं तो स्क्रीन पर लिखा आता है- ₹2,94,80,00,000 आपके खाते में जमा किए गए हैं. आपके होश उड़ जाते हैं और फटाफट से आप बैंक का बैलेंस चेक करते हैं लेकिन वहां भी स्क्रीन पर सेम अमाउंट 294 करोड़ 80 लाख रुपये लिखे आते हैं. एक तरफ दिमाग बोलता है कि शायद कोई स्कैम होगा. दूसरी तरफ दिल में डर बैठ जाता है कि इतने सारे पैसे आखिर आए कहां से. एक पल के लिए तो आंखें फटी रह जाएंगी और शायद आप खुद को चुटती काटें या 2-3 तमाचे लगाएं कि कहीं सपना तो नहीं देख रहे. लेकिन बिहार के गया जिले में रहने वाले विकास कुमार के साथ बिल्कुसल ऐसा ही हुआ. इस घटना ने पहले युवक को स्तब्ध कर दिया, फिर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.

5 साल से एक्टिव था अकाउंट

ये मामला बिहार के गया जिले के बोधगया प्रखंड के मस्तपुरा गांव से सामने आया हैं, जहां कबी इलेक्ट्रिशियन तो कभी प्लंबर मिस्त्री का काम करने वाले विकास कुमार अपनी जैसे-तैसे रोटी-रोटी कमाते हैं. जिस खाते में करोड़ों की राशि ट्रांसफर हुआ है वो’जियो पेमेंट्स बैंक’ का है जो पिछले 5 सालों से एक्टिव है. 

You Might Be Interested In

खाते से रोजाना कोई न कोई लेनदेन होता है. ताज्जुब की बात तो यह है कि विकास कुमार ने अपने बैंक खाते से अधिकतम 6 से 7 लाख रुपये का ही लेनदेन किया था लेकिन जब एक दिन जियो फाइनेंस बैंक का खाता चेक किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यहां तो अरबों की रकम चमक रही थी.

स्कैम या तकनीकी खराबी तो नहीं?

हर कोई इतनी बड़ी रकम देखकर यही सोचता है कि यह स्कैम है या पिर तकनीकी खराबी, लेकिन विकास कुमार का केल अलग था. उन्होंने कई बार अपना पेमेंट ऐप बंद किया. फोन को भी लॉक-अनलॉक किया लेकिन बैंक बैलेंस 295 करोड़ रुपये जस का तस बना हुआ था.

ऐसी स्थिति में विकास कुमार ने सूझबूझ दिखाई और खाते से होने वाले सभी ट्रांजेक्शन बंद कर दिए. एक भी पैसा निकालने की कोशिश नहीं की. अंदेशा है कि यह बैंकिंग सिस्टम की गड़बड़ी का नतीजा हो सकता है.

गांव से लेकर इंटरनेट पर सनसनी

इलेक्ट्रीकल-प्लंबर मिस्त्री विकास कुमार के साथ जो घटना घटी है, उसने सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है. विकास कुमार का मस्तपुरा गांव अब लोगों की आवाजाही से भरा हुआ है. और घर पर तो सुबह से शाम लोगों का तांता लगा रहता है.

कुछ लोग विकास कुमार के साथ हुई घटना को फ्रॉड या खेल मान रहे हैं तो कुछ लोगों इसे बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी बताया है. कई लोगों ने विकास कुमार को डोनेशन देने या पैसे विदड्रॉल तक करने की सलाह दे डाली है.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

इंटरनेट पर विकास कुमारी की कहानी आग की तरह फैल गई है. विकास कुमार की स्टोरी को लोग इंस्पायरिंबता रहे हैं तो कुछ लोग चुटकियां भी ले रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट लिखा कि हे भगवान..ऐसा टेक्निकल ग्लिच एक बार हमारे अकाउंट में भी कर दे. जबकि कुछ लोग विकास कुमार को करोड़पति प्लंबर कह रहे हैं.

लेकिन ये हादसा आखिर हुआ कैसे? यह पता लगाने के लिए बैंक जांच-पड़ताल की जा रही है, जब तक पैसों को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक ही सही, विकास कुमार देश के सबसे अमीर प्लंबर बने रहेंगे.

ये भी पढ़ें:- ‘नीचे आपके पैसे गिर गए हैं, उठा लो’… फिर कुछ ही सैकेंड में दिल्ली वालों को ठग लेता है यह गैंग, इन्फ्लूएंटर बोला- मेरा लैपटॉप लुटते बचा!

Tags: home-hero-pos-5
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आइवरी साड़ी में सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी ग्लो वायरल

June 8, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

June 8, 2026

मोबाइल फोन चलाने के गंभीर नुकसान

June 8, 2026

गर्मियों में घूमने के लिए नोएडा की 7 जगह

June 8, 2026

कुआं गोल क्यों होता है? तिकोना या चौकोर क्यों नहीं!

June 8, 2026

8 Tips: नेचुरली काबू हो जाएगा थायरॉइड!

June 8, 2026
रात को सोया प्लंबर, सुबह जागा अरबपति! मोबाइल स्क्रीन पर चमका ₹2,94,80,00,000 जादुई आंकड़ा, गांव में लगी देखने वालों की भीड़!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रात को सोया प्लंबर, सुबह जागा अरबपति! मोबाइल स्क्रीन पर चमका ₹2,94,80,00,000 जादुई आंकड़ा, गांव में लगी देखने वालों की भीड़!
रात को सोया प्लंबर, सुबह जागा अरबपति! मोबाइल स्क्रीन पर चमका ₹2,94,80,00,000 जादुई आंकड़ा, गांव में लगी देखने वालों की भीड़!
रात को सोया प्लंबर, सुबह जागा अरबपति! मोबाइल स्क्रीन पर चमका ₹2,94,80,00,000 जादुई आंकड़ा, गांव में लगी देखने वालों की भीड़!
रात को सोया प्लंबर, सुबह जागा अरबपति! मोबाइल स्क्रीन पर चमका ₹2,94,80,00,000 जादुई आंकड़ा, गांव में लगी देखने वालों की भीड़!