शवयात्रा निकाली, अंतिम संस्कार किया और फिर… पिता ने जिंदा बेटी का किया श्राद्ध, हैरान कर देगा मामला

Katihar News: बिहार के कटिहार में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी के जिंदा रहते उसका अंतिम संस्कार कर दिया. उसने पहले उसका पुतला बनाकर उसकी अर्थी यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार किया. इसके बाद उसका श्राद्ध भी कर दिया. ये मामला इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एक पिता ने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया या उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? इसका कारण जान आप भी हैरान रह जाएंगे.

बता दें कि ये मामला कटिहार के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत चंदवा पंचायत के खुदना गांव का है. यहां एक लड़की अपना घर छोड़कर चली गई थी. इसके कारण पिता ने बेटी का पूरे रीति-रिवाज और विधि-विधान के साथ प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया. ये देखकर वहां मौजूद लोग काफी भावुक हो गए.

घर छोड़कर गई बेटी, तो किया अंतिम संस्कार

बताया जा रहा है कि युवती कुछ समय पहले घर छोड़कर चली गई थी. उसके घरवालों ने उसकी तलाश की. उन्होंने रौतारा थाने में मामला भी दर्ज कराया गया. बाद में लड़की अपने प्रेमी के साथ मिली. उसने कोर्ट में अपने माता-पिता और परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया. इसके कारण परिवार की भावनाएं काफी आहत हुईं. इसके कारण परिवार में परिवार वालों ने समाज तथा ग्रामीणों की मौजूदगी में बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब उनका उनकी बेटी से कोई भी संबंध नहीं है.

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बनाया पुतला और लगाई आग

लड़की के पिता और भाई ने कुश का पुतला बनाया. उसकी अर्थी सजाकर उस पर पुतला लेकर गए. इसके बाद उन्होंने लड़की के नाम के पुतले में आग लगाकर अंतिम संस्कार किया गया. इसके बाद लड़की का श्राद्ध भी किया गया. लड़की के पिता मुनचुन पासवान, दादा राम प्रकाश पासवान और अन्य परिजन दुखी नजर आए. उन्होंने कहा कि जिस बेटी को बड़े प्यार से पाला था, उसका अंतिम संस्कार देख पाना काफी मुश्किल है लेकिन बेटी ने परिवार के साथ जो सलूक किया और उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया जिसके कारण परिवार वालों का दिल पत्थर का हो गया और उन्होंने ये कदम उठाया.

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