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क्यों लड़की को मारना चाहते थे पिता और भाई? बच कर निकली, तो थाने में खुद को ही लगा ली आग

Bihar Madhepura Crime News: बिहार के मधेपुरा में एक लड़की के पिता और उसका भाई ही उसके दुश्मन बन गए. उन्होंने उसे मौत के घाट उतारने के लिए शरीर पर डीजल डाला और उसकी हत्या करने की कोशिश की. इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई और उसे थाने ले आई, जहां उसने खुद को आग लगा ली.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 26, 2026 5:38:35 PM IST

लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की
लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की


Bihar Madhepura Crime News: बिहार के मधेपुरा जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नाबालिग लड़की के पिता और भाई ने उसे जान से मारने की कोशिश की. उन्होंने उसके हाथ-पैर बांध दिए और शरीर पर डीजल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की लेकिन उसी समय वहां पर पुलिस आ गई. पुलिस ने लड़की को बचाया और उसे लेकर थाने पहुंची. वो थाने के बाथरूम में गई और वहां माचिस रखी देखी, तो खुद को ही आग लगा ली. अब सवाल ये है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? आप ये पूरा मामला जानकर हैरान रह जाएंगे.

जानकारी के अनुसार, बिहार के मधेपुरा जिले में 25 मई की सुबह 17 वर्षीय किशोरी के पिता और भाई ने उसके प्रेमी के घर के बाहर उसकी हत्या करने की कोशिश की. इसके लिए उन्होंने लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसा और हाथ-पैर बांधकर उसके ऊपर डीजल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की. 

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थाने में लड़की ने खुद को लगाई आग

गनीमत रही कि शोर-शराबा सुनकर ग्रामीण जाग गए और पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को लेकर थाने पहुंची. इस बीच दोपहर में वो बाथरूम गई और उसने खुद को आग लगा ली. महिला पुलिसकर्मियों के शोर मचाने पर दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया. 

प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराया केस

जानकारी के अनुसार, लड़की ने 28 जनवरी को महिला थाना में अपने प्रेमी रोशन कुमार के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दी थी. उसने शिकायत देते हुए कहा था कि 24 जनवरी को उसका प्रेमी शादी का वादा करके उसे घर से भगा ले गया. उसने सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के पटोरी स्थित बांसबिट्टी में अपने दोस्तों को बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने इस आरोपी में प्रेमी रोशन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 

भाई-पिता के दबाव में दर्ज कराया झूठा केस

इस मामले में लड़की को जब न्यायालय में पेश किया गया, तो वह बयान से पलट गई. उसने कोर्ट में बताया कि उसने अपने भाई और पिता के दबाव में आकर केस दर्ज कराया था. वहीं लड़का अब भी जेल में बंद है. सोमवार को लड़की ने पुलिस के सामने बयान देते हुए बताया कि न्यायालय में उसने सही बयान दिया, जिसके कारण भाई और पिता नाराज हो गए. 

अफवाह ने भड़काई गुस्से की आग

वहीं ये अफवाह भी फैल गई थी कि उसके प्रेमी को जमानत मिल गई है, जिसके बाद रविवार की देर रात पिता और भाई ने लड़की के शरीर पर डीजल उड़ेल दिया और हाथ पैर बांधकर उसे रोशन के घर के पास ले गए. वहां उन्होंने उसकी हत्या करने की कोशिश की, ताकि रोशन के परिवार को फंसाया जा सके. हालांकि गांव वाले जाग गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी.

ये भी पढ़ें: जब 8 साल की मासूम के अपहरण की उसी की सगी मां ने रची साजिश! मामला जान पुलिस भी रह गया दंग

Tags: bihar news
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