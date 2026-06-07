शादीशुदा प्रेमी बना जल्लाद, 6 बेटियों की मां को तड़पा-तड़पाकर मौत के घाट उतारा; परिवार समेत फरार, पुलिस ले रही तलाशी!

बिहार के रोहतास जिले में एक सनसनी खेज वारदात सामने आई है जहां एक प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी और परिवार समेत गांव से ही फरार हो गया. मृतक महिला की पहचान सुनीत देवी (40 वर्षीय) के रूप में हुई है, जिसके परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. सुनीता देवी अपने पीछे 6 बेटियां छोड़ गई है, जबकि पति मुन्ना बिंद बाहर रहकर मजदूरी करते हैं.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस की शुरुआत जांच से सामने आया है कि सरिता देवी का अपने ही पड़ोसी शादीशुदा कमलेश बिंद से प्रेम संबंध थे, जिसके कारण पड़ोसियों में तनाव बना रहता है. इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच विवाद भी हो चुका है. सरिता देवी के पति मुन्ना बिंद काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं. इसी मौके का फायदा उठाते हुए कमलेश बिंद ने खेत में साग लेने जा रही सरिता देवी को पकड़ लिया और विवाद करने लगा.

बेरहमी से पीट-पीटकर ली जान

पुलिस से जांच से पता चला है कि दोनों के बीच खेत में विवाद होने लगा. गुस्साए कमलेश बिंद ने सरिता देवी के साथ बेरहमी से मारपीट और भयंकर उत्पीड़न चालू कर दिया और सरिता देवी को बदहवास छोड़कर मौके से फरार हो गया. इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया. आनन-फानन में कुछ लोग घायल सरिता देवी को सासाराम सदर अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम

अस्पताल के रास्ते में सरिता देवी की मौत से ऑटो ड्राइवर घबरा गया और वाहन समेत पीड़िता को छोड़कर फरार हो गया. घटना की सूचना पुलिस को मिली तो शव को कब्जे में लेकर पहले सदर अस्पताल भेजा और पोस्टमार्टम कराया. इधर गांव में मातम पसरा गया और सरिता देवी की 6 बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक तरफ बेटियों के सिर से मां का साया चला गया तो वहीं आरोपी कमलेश बिंद अपने परिवार संग गांव से फरार हो गया है.

जांच से हुआ बड़ा खुलासा

इस मामले की शुरुआत जांच में पुलिस ने बताया कि दोनों की बीच लंबे समय तक प्रेम प्रसंग थे जिसके कारण परिवारों में तनाव रहता था, लेकिन सरिता देवी के परिजनों का कहना है कि कमलेश बिंद ने 20,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन जब महिला ने पैसे मांगे तो पड़ोसी कमलेश और उसके परिवार वालों ने महिला के साथ लाठी-डंडों से क्रूरता की, जिसमें सरिता देवी की मौत हो गई.

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