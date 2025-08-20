Home > बिहार > दिवाली और छठ पूजा में हर बिहारी अब लौट सकेंगे अपने घर – रेल मंत्री का बड़ा तोहफा: चलेंगी 12 हजार से अधिक ट्रेनें, टिकट बुकिंग पर भी बंपर छूट!

Diwali and Chhath Puja: बिहारी प्रवासियों के लिए रेल मंत्रालय ने बड़ी खुशखबरी दी है। आपको बता दें कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान रेल मंत्रालय ने 12 हजार से अधिक ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। जी हाँ और टिकट बुकिंग पर बम्पर छूट भी है, यहाँ पढ़िए पूरी खबर।

Published: August 20, 2025 22:18:00 IST

Diwali and Chhath Puja: बिहारी प्रवासियों के लिए रेल मंत्रालय ने बड़ी खुशखबरी दी है।  आपको बता दें कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान रेल मंत्रालय ने 12 हजार से अधिक ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। जी हाँ त्योहारों के दौरान यात्रा को बेहतर बनाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस वर्ष दिवाली और छठ पूजा के दौरान बिहार के लिए 12,000 से अधिक रेलगाड़ियाँ चलाई जाएँगी। इस निर्णय का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाना है.

वहीँ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वैशाली से एक विशेष बुद्ध सर्किट ट्रेन शुरू की जाएगी, जो भगवान बुद्ध से संबंधित प्रमुख विरासत स्थलों को जोड़ेगी। यह ट्रेन हाजीपुर, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर और गया सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को कवर करेगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा।

बिहार के नेताओं ने अश्विनी वैष्णव के साथ त्योहारों की यात्रा योजनाओं पर चर्चा की

आपको बता दें कि दिल्ली में, बिहार एनडीए के नेताओं ने आगामी दिवाली और छठ त्योहारों के लिए रेलवे व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। चर्चा के बाद, केंद्रीय रेल मंत्री ने घोषणा की कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए 12,000 विशेष ट्रेनें चलाई जाएँगी।

इसके अतिरिक्त, रेलवे ने गया-दिल्ली, सहरसा-अमृतसर, छपरा-दिल्ली और मुजफ्फरपुर-हैदराबाद के बीच चार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ पूर्णिया-पटना मार्ग पर एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को भी हरी झंडी दे दी है।

रेलवे ने कन्फर्म वापसी यात्रा टिकटों पर 20 प्रतिशत की छूट की घोषणा की

यही नहीं रेल मंत्री ने आगे बताया कि 13 से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा करने वाले और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों को एक नई प्रायोगिक योजना के तहत कन्फर्म टिकट के साथ-साथ वापसी किराए में 20 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। जी हाँ रेल मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में भीड़भाड़ कम करने और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक प्रायोगिक “त्योहारों की भीड़ के लिए राउंड ट्रिप पैकेज” योजना शुरू की है। 8 अगस्त को जारी रेलवे बोर्ड के एक परिपत्र के अनुसार, एक ही श्रेणी, और मूल-गंतव्य जोड़ी के लिए कन्फर्म आगे और वापसी यात्रा टिकट बुक करने वाले यात्रियों को वापसी यात्रा के मूल किराए पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

बुकिंग विंडो और वैधता

यह योजना 14 अगस्त से आरक्षण के लिए खुली थी। इसमें 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच आगे की यात्राएँ और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी यात्राएँ शामिल हैं। गौरतलब है कि इस योजना के तहत वापसी यात्रा पर अग्रिम आरक्षण अवधि का नियम लागू नहीं होगा।

यह ऑफर सभी श्रेणियों और ट्रेनों में मान्य है, जिसमें विशेष ट्रेनें भी शामिल हैं, फ्लेक्सी-फेयर मूल्य निर्धारण के तहत चलने वाली ट्रेनों को छोड़कर। केवल कन्फर्म टिकट ही इसके लिए योग्य हैं, और यात्रा के दोनों चरणों को एक ही माध्यम से बुक करना होगा – या तो ऑनलाइन या आरक्षण काउंटर के माध्यम से।

नियम और प्रतिबंध भी जान लें 

रेल यात्रा कूपन, वाउचर, पास या पीटीओ का उपयोग करके बुक किए गए टिकटों पर यह छूट लागू नहीं होगी। किराया वापसी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और न ही कोई अन्य रियायत या टिकट संशोधन की अनुमति होगी। रेलवे बोर्ड ने क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया, प्रेस और स्टेशन घोषणाओं के माध्यम से इस योजना का व्यापक प्रचार करें।

