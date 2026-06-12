Home > क्राइम > समस्तीपुर में धारदार हथियार से बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट! आरोपी मौके से फरार, पुलिसिया छानबीन जारी

समस्तीपुर में धारदार हथियार से बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट! आरोपी मौके से फरार, पुलिसिया छानबीन जारी

Samastipur News: समस्तीपुर में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है. पुलिस ने आरोपी संजीत मेहता की पहचान सुनिश्चित कर ली है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं. थाना क्षेत्र के घटहाटोल गांव में गुरुवार की शाम एक अधेड़ व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 12, 2026 7:41:29 PM IST

समस्तीपुर में बुजुर्ग की हत्या
समस्तीपुर में बुजुर्ग की हत्या


Samastipur News: समस्तीपुर में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है. पुलिस ने आरोपी संजीत मेहता की पहचान सुनिश्चित कर ली है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं. थाना क्षेत्र के घटहाटोल गांव में गुरुवार की शाम एक अधेड़ व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया. 
मृतक की पहचान गांव निवासी रामेश्वर शर्मा के पुत्र दामोदर शर्मा (55) के रूप में की गई है. बताया गया कि दामोदर शाम के समय गंगा ढाब किनारे अपने छोटे मवेशियों को चरा रहे थे. जहां से घर लौटने के क्रम में गांव के ही एक व्यक्ति ने उन पर अचानक पघरिया से हमला कर दिया.

बुजुर्ग की हत्या का था इरादा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर ने दामोदर की गर्दन, कान और कंधे पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर घटनास्थल पर ही गिर पड़े. चश्मदीदों के अनुसार जिस प्रकार आरोपी ने धारदार हथियार से बुजुर्ग पर वार किए इससे साफ जाहिर है कि वो हत्या के इरादे से ही आया था. घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई.

You Might Be Interested In

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

ग्रामीणों और परिवारजनों ने तत्काल उन्हें मोहिउद्दीननगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया. शुरूआती इलाज के बाद चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया. परन्तु रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद लोगों में गुस्से और डर का माहौल व्याप्त है. 

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन

चश्मदीदों के अनुसार आरोपी संजीत महतो की पहचान कर ली गई है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके छानबीन शुरु कर दी है. हत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है. बहरहाल पुलिस मामले की संजीदगी को देखते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ हमलावर की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है.

 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मनोज बाजपेयी की 6 दमदार फिल्में

June 12, 2026

कौन हैं सिंगर-रैपर बादशाह की पत्नी?

June 12, 2026

बुढ़ापे में यहां कटेगी ऐश की जिंदगी!

June 12, 2026

क्लासिक गुजराती लुक में कंगना ने ढ़ाया कहर!

June 12, 2026

शनिवार को भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो...

June 12, 2026

12 जून को ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज

June 12, 2026
समस्तीपुर में धारदार हथियार से बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट! आरोपी मौके से फरार, पुलिसिया छानबीन जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

समस्तीपुर में धारदार हथियार से बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट! आरोपी मौके से फरार, पुलिसिया छानबीन जारी
समस्तीपुर में धारदार हथियार से बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट! आरोपी मौके से फरार, पुलिसिया छानबीन जारी
समस्तीपुर में धारदार हथियार से बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट! आरोपी मौके से फरार, पुलिसिया छानबीन जारी
समस्तीपुर में धारदार हथियार से बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट! आरोपी मौके से फरार, पुलिसिया छानबीन जारी