पेशाब करने से किया मना, तो ड्राइवर बन गया खूंखार; गाड़ी मालिक से हुई जोरदार बहस, फिर कर दिया मर्डर

बिहार के डालमियानगर से पेशाब करने को लेकर हुए विवाद में एक एग्जिक्युटिव ऑफिसर (EO) की उनके ड्राइवर द्वारा हत्या किए जाने की घटना सामने आई है, बेहद दुखद और चिंताजनक है. इस खबर ने आसपास के इलाके में दहशत फैला दी है.

क्या है पूरी घटना?

डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (Executive Officer) विमल कुमार की कथित तौर पर उनके ही ड्राइवर ने लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी.

पेशाब को लेकर हुए बहस में EO साहब को ड्राइवर ने निपटा दिया, इसलिए ज्यादा अफसरशाही नहीं दिखानी चाहिए , गरीब आदमी के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंच गई तो वो नहीं देखेगा कि तुम कौन हो? डालमियानगर नगर परिषद के एग्जिक्युटिव ऑफिसर विमल कुमार की हत्या उनके ड्राइवर ने रॉड से पीट के कर दिया ,… pic.twitter.com/V4nC6jZULh — Prem Bhardwaj (@premkumarcbn01) August 3, 2026

क्यों की हत्या?

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ड्राइवर का कहना है कि वह लगातार ड्यूटी से परेशान था और आरोप है कि उसे प्रताड़ित किया जाता था. बताया जा रहा है कि सासाराम से पटना आते समय ड्राइवर ने रास्ते में पेशाब करने के लिए गाड़ी रोकने की बात कही, लेकिन विमल कुमार ने कथित तौर पर बाद में रुकने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई.

आरोप है कि बहस के दौरान गुस्से में ड्राइवर ने लोहे की रॉड से हमला कर विमल कुमार की हत्या कर दी. इसके बाद उसने कथित तौर पर घटना को छिपाने के लिए एक कहानी बनाई कि अपाचे बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला किया था. हालांकि, पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है.

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