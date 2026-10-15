'शराबबंदी' वाले बिहार में फिर छलके जाम! अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में खुली बोतलें, चखना-कोल्ड ड्रिंक और... पार्टी की CCTV फुटेज वायरल, कौन हैं ये लोग?

DMCH Viral CCTV Video: बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (DMCH) से एक बेहद चौंकाने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. अस्पताल के नए इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग (जिनमें महिलाएं और अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल हैं) शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं. राज्य में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद इस तरह की हरकत सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रहा यह सीसीटीवी फुटेज 9 जून 2026 का बताया जा रहा है. वीडियो में अस्पताल के नए इमरजेंसी भवन की सीढ़ियों के पास बने गलियारे में कुल छह लोग (तीन महिलाएं और तीन पुरुष) नजर आ रहे हैं. फुटेज के मुताबिक, दो महिलाएं कोल्डड्रिंक और स्नैक्स (चखना) के साथ बैठी हैं, जबकि तीसरी महिला सीढ़ी के पास पहरा देती नजर आती है. इसके बाद तीन व्यक्ति वहां पहुंचते हैं, जिनमें से एक चुपके से शराब की बोतल एक महिला को देता है. इसके बाद महिलाएं ड्रिंक तैयार करती हैं और फिर तीन महिलाएं तथा एक पुरुष कथित तौर पर शराब का सेवन करते हैं.

वीडियो में नजर आ रहे पुरुषों में से एक के गले में डीएमसीएच (DMCH) का नाम लिखा हुआ आईडी कार्ड भी लटका हुआ है, जिससे उसके अस्पताल से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी तक सभी आरोपियों की आधिकारिक पहचान, उनके पद और रोजगार की स्थिति की पुष्टि नहीं हो पाई है.

बिहार दरभंगा के DMCH अस्पताल में श रा ब पीती पकड़ी गई महिला कर्मचारी #bihar #darbhanga #sarabbandi https://t.co/HOg8fZ66GN — Pushkar Singh Bisht (Hindu) (@iPushkar_Bisht) October 14, 2026

प्रशासन और पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

दरभंगा के सीनियर एसपी जगुनाथ रेड्डी ने इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए बेंटा थाने को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. सदर अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) राजीव कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि यह वीडियो कब और किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा, अस्पताल के अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस पार्टी में कुल कितने लोग शामिल थे और वे किस विभाग से ताल्लुक रखते हैं. आरोपियों की पहचान सुनिश्चित होने के बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शराबबंदी वाले राज्य में उठ रहे सवाल

बिहार में शराब की खरीद-फरोख्त और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. ऐसे में राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार डीएमचएच (DMCH) के परिसर के भीतर इस तरह सरेआम शराब पार्टी होना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन की कार्यप्रणाली और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है. इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों में भी भारी रोष है.

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