त्योहारों पर रेलवे का तोहफा! सिर्फ 13 घंटे में दिल्ली-टू-पटना! दिवाली-छठ पर दौड़ेंगी 4 वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें, जानिये टाइमिंग और रूट

Diwali-Chhath Special Train: भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार विशेष ट्रेनें चला रहा है. आइए जानें लेते हैं कि इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की टाइमिंग क्या रहने वाली है.

By: Heena Khan | Last Updated: October 9, 2025 2:35:22 PM IST

Vande Bharat Special Trains: दिवाली से लेकर छठ तक यात्रियों का एक राज्य से दूसरे राज्य तक आना जाना लगा रहता है. जैसा की आप सभी जानते हैं कि त्योहारों का मौसम चल रहा है और सूर्य उपासना के महापर्व दिवाली और छठ के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है. लोगों को प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने के लिए हजारों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस दौरान कई लोग हादसे का भी शिकार हो जाते हैं. दिल्ली, मुंबई और देशभर के अन्य प्रमुख शहरों में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग दिवाली और छठ पूजा के लिए अपने घर लौटते हैं. लेकिन एक राहत की खबर है कि भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार विशेष ट्रेनें चला रहा है. इसी कड़ी में, भारतीय रेलवे नई दिल्ली और पटना के बीच दो जोड़ी चार विशेष वंदे भारत ट्रेनें चला रहा है. इन ट्रेनों से दिल्ली से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार की यात्रा काफी आसान हो जाएगी.

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दो जोड़ी विशेष वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के बारे में उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत तिवारी ने इस बात की जानकारी दी है कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. उन्होंने यात्रियों को सलाह दी कि वो ट्रेनों के शेड्यूल की जानकारी के लिए हेल्पलाइन 139, रेल मदद मोबाइल ऐप या वेबसाइट www.railmadad.indianrailways.gov.in का इस्तेमाल करें. खास बात यह है कि इन दोनों ट्रेनों के नंबर अलग-अलग हैं और ये हफ्ते के अलग-अलग दिन चलती हैं, लेकिन इनके समय और स्टॉपेज एक ही हैं. आइए जानें लेते हैं कि इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की टाइमिंग क्या रहने वाली है.

जानिये कब से कब तक चलेंगी ट्रेनें 

गौरतलब है कि नई दिल्ली से पटना के लिए 11.10.2025 से 15.11.2025 तक चलाई जाएगी. जबकि अप दिशा मे पटना से नई दिल्ली के लिए 12.10.2025 से 16.11.2025 तक के लिए चलाई जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अवधि में यह ट्रेन कुल 16 फेरे के लिए चलेगी. यह ट्रेन सोमवार, बुधवार,शनिवार को नई दिल्ली से पटना के बीच और मंगलवार, गुरुवार और रविवार को पटना से नई दिल्ली के बीच चलाई जाएगी. इस ट्रेन में कुछ 16 डिब्बे होंगे.

आपको बता दें कि ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली से सुबह 8:35 पर खुलेगी और अलीगढ़, कानपुर सेन्ट्रल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए रात 9:30 बजे पटना के स्टेशन पर रुकेगी. वहीं ये ट्रेन वापसी में पटना से सुबह 10:00 बजे खुलेगी और रात के 11:30 बजे नई दिल्ली के स्टेशन पर रुकेंगी. नई दिल्ली और पटना के बीच यह ट्रेन अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बक्सर और आरा स्टेशन पर भी रुकेगी.

जानिये ट्रेनों की टाइमिंग 

ट्रेन संख्या 02252, 12 अक्टूबर से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को सुबह 10:00 बजे पटना से प्रस्थान करेगी और दोपहर 23:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. 

  • आरा: 10:38 / 10:40
  •  बक्सर: 11:25 / 11:27
  • पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन: 13:10 / 13:20
  • प्रयागराज: 15:35 / 15:40
  • कानपुर: 17:50 / 17:55
  • अलीगढ़: 20:53 / 20:55
  • नई दिल्ली आगमन: 23:30

