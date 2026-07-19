प्रेमी ने ही लिख डाली दिव्या की मौत की पटकथा! सुपारी देकर फिंकवा दी लाश, वजह जान खिसक जाएगी पैरों तले जमीन

Jharkhand Divya Kumari Murder: झारखंड के चतरा जिले से शनिवार को एक दिल दहला देने वाला हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक 22 साल की युवती की कथित तौर पर उसके ही प्रेमी ने सुपारी देकर हत्या करा दी. आरोपी को डर था कि युवती अदालत में उसके खिलाफ गवाही देगी, जिससे उसे सजा हो सकती थी.

इसी आशंका में उसने कथित तौर पर 2 लाख रुपये की सुपारी देकर युवती की हत्या की साजिश रची. वारदात को अंजाम देने के बाद शव को पत्थर की खदान में फेंक दिया गया. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है.

क्या है पूरा मामला?

SDPO सनी वर्धन ने कहा कि जांच में पता चला है कि दिव्या कुमारी ने झगड़े के बाद अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ क्रिमिनल केस किया था. वह लगातार उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया.

कोर्ट में बॉयफ्रेंड को दिव्या की गवाही का था डर

बॉयफ्रेंड को कोर्ट में दिव्या की गवाही का डर था. उसे डर था कि अगर उसने उसके खिलाफ गवाही दी तो उसे सज़ा हो सकती है. इसी डर से उसने दिव्या कुमारी को मारने का प्लान बनाया और 200,000 रुपये में एक नेपाली गैंग के मेंबर को हायर किया. SDPO सनी वर्धन के मुताबिक, आरोपी राहुल यादव ने नेपाली गैंग के मेंबर को एडवांस के तौर पर 25,000 रुपये दिए.

बॉयफ्रेंड ने दिव्या के मर्डर का प्लान बनाया

मर्डर वाले दिन, प्लान के मुताबिक दिव्या को मौके पर बुलाया गया. फिर, नेपाली गैंग के मेंबर की मदद से राहुल यादव ने दिव्या का गला घोंटकर मार डाला. फिर दोनों ने दिव्या की बॉडी को एक खदान में फेंक दिया. झारखंड पुलिस ने नेपाली गैंग के मेंबर से 18,000 रुपये बरामद किए और FIR दर्ज कर ली गई है. हाल ही में झारखंड के रांची में भी ऐसी ही एक हत्या हुई, जहां एक पत्नी और उसके प्रेमी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी.