हर्ष फायरिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का अहम फैसला, दोषी ठहराए गए विधायक राजू कुमार; कितने साल की मिली सजा?

Raju Kumar Singh Harsh Firing Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के बीजेपी MLA राजू कुमार सिंह को जश्न में फायरिंग करने के जुर्म में चार साल जेल की सज़ा सुनाई है. राजू कुमार की फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी. पिछली सुनवाई के दौरान MLA ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि मृतका उनकी भाभी जैसी थी और नरमी की मांग की थी.

हालांकि, कोर्ट ने उन्हें चार साल जेल की सज़ा सुनाई. 18 दिसंबर, 2018 को राजू कुमार सिंह का जश्न में फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी.

25 लाख का मुआवजा देने का आदेश

कोर्ट ने मृतक महिला के पति को ₹25 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान MLA के वकील ने नरमी की अपील की. ​​बचाव पक्ष ने कहा कि राजू कुमार सिंह के खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है.

मामले पर राजू कुमार के वकील ने क्या कहा?

वकील ने दलील दी कि ज्यादातर केस चुनाव के दौरान राजनीतिक विरोधियों ने दर्ज कराए थे, जबकि कई मामलों में उन्हें या तो बरी कर दिया गया है या पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है. बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि राजू कुमार सिंह छह बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं. अगर उन्हें दो साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी मेम्बरशिप खत्म हो सकती है. इसलिए, कोर्ट को उन्हें सुधरने का एक मौका देना चाहिए.

वकील ने कोर्ट को बताया कि राजू कुमार सिंह और उनका परिवार लंबे समय से पब्लिक लाइफ़ और पॉलिटिक्स में शामिल रहे हैं. 2009 से पहले उनके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था. उनकी पत्नी रेणु सिंह लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेम्बर रही हैं, और उनके पिता लगभग दस साल तक गांव के प्रधान रहे हैं.