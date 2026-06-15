कुर्सी पर बैठा था शोरूम का मैनेजर, बाइक का शॉकर उठाया और ताबड़तोड़ कर दिया हमला; तड़प-तड़पकर चली गई जान

Darbhanga Murder Case: बिहार के दरभंगा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां शोरूम मैनेजर की हत्या उसके कर्मचारी ने ही कर दी. जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है. हालांकि, पुलिस ने इस हाईप्रोफाइल मर्डर केस को 24 घंटे के अंदर ही सुलझा दिया है. जानकारी सामने आ रही है कि शोरूम मैनेजर फैज अहमद की हत्या के मामले में आरोपी सोनू पासवान को गिरफ्तार कर लया गया है.

आरोपी से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक का मोबाइल फोन और स्कूटर भी बरामद कर लिया है.

दरभंगा सदर एसडीपीओ ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर दरभंगा सदर एसडीपीओ राजीव कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी दुश्मनी और नौकरी से निकाले जाने की नाराजगी इस हत्या की मुख्य वजहें थीं. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, सोनू यादव पहले उसी यामाहा शोरूम में काम करता था जहां फैज अहमद मैनेजर थे. कुछ महीने पहले फैज अहमद की शिकायत पर शोरूम के मालिक ने सोनू पासवान को नौकरी से निकाल दिया था. तब से आरोपी बदला लेने की साजिश रच रहा था.

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पुलिस की जांच में हुआ खुलासा

पुलिस की जांच में पता चला कि नौकरी से निकाले जाने के बाद भी सोनू पासवान शोरूम आता-जाता रहता था. वह वहां के स्टाफ और माहौल से पूरी तरह वाकिफ था. उसने इसी जानकारी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया. इसके अलावा, एसडीपीओ राजीव कुमार ने आगे बताया कि घटना वाले दिन भी सोनू पासवान शोरूम पहुंचा था. वह कुछ देर तक वहां सामान्य रूप से बैठा रहा. फिर अचानक उसने मोटरसाइकिल का शॉकर उठाया और फैज अहमद पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

बताया जा रहा है कि हमला इतनी जल्दी किया गया था कि फैज अहमद को संभलने या अपना बचाव करने का मौका तक नहीं मिला. इस हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी मृतक का मोबाइल फोन लेकर फैज के स्कूटर से फरार हो गया. पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जांच शुरू कर दी है. फुटेज में आरोपी की हरकतें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं.

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