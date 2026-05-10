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Bihar: छात्रा से छेड़खानी के आरोप में दरभंगा के स्कूल में बवाल, युवकों ने शिक्षक को बेरहमी से पीटा

Darbhanga News: दरभंगा के एक स्कूल में कुछ युवक अचानक में घुस आए और एक शिक्षक के साथ मारपीट शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि स्कूल की एक छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप को लेकर युवकों ने यह हमला किया.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 11, 2026 12:30:29 AM IST

दरभंगा में शिक्षक की पिटाई
दरभंगा में शिक्षक की पिटाई


Bihar News: बिहार के दरभंगा में एक शिक्षक की पिटाई का मामला सामने आया है. सदर प्रखंड स्थित नैनाघाट पंचायत के मझियाम मध्य विद्यालय के शिक्षक की बेरहमी से पिटाई की गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है. हालांकि, वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है.

मिली जानकारी के अनुसार, कुछ युवक अचानक स्कूल परिसर में घुस आए और एक शिक्षक के साथ मारपीट शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि स्कूल की एक छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप को लेकर युवकों ने यह हमला किया.

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स्कूल परिसर में मच गई अफरा-तफरी

वायरल वीडियो में करीब आधा दर्जन युवक शिक्षक को घेरकर पीटते नजर आ रहे हैं. घटना के दौरान स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और अन्य शिक्षक व छात्र डरे-सहमे दिखाई दिए. घटना के बाद पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.

बीईओ ने पूछा- पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई?

मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से जवाब तलब किया है. बीईओ ने पूछा है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद पुलिस और विभागीय अधिकारियों को तत्काल सूचना क्यों नहीं दी गई.

प्रधानाध्यापक को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश

उन्होंने प्रधानाध्यापक को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

वहीं लोगों का कहना है कि आरोप चाहे जो भी हो, कानून को हाथ में लेना उचित नहीं है. स्कूल जैसे संवेदनशील परिसर में इस तरह की घटना से अभिभावकों और छात्रों में भी डर का माहौल है. फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

Tags: bihar newsDarbhanga News
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