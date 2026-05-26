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प्रेमजाल में फंसाया, गर्लफ्रेंड की मांग में सिंदूर भरा, फिर बीच रास्ते में ही बॉयफ्रेंड ने किया गलत काम

बिहार के दरभंगा में शादी का झांसा देकर युवती से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. युवक पर आरोप है कि उसने सिंदूर भरने के बाद शादी से इनकार कर दिया और बीच रास्ते में लड़की को छोड़कर भाग गया.

By: Satyam Sengar | Published: May 26, 2026 6:09:23 PM IST

बीच रास्ते में ही बॉयफ्रेंड ने किया गलत काम.
बीच रास्ते में ही बॉयफ्रेंड ने किया गलत काम.


Darbhanga News: बिहार के दरभंगा जिले में एक युवती के साथ कथित लव कनेक्शन और शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, युवती की पहचान इलाके के ही एक युवक से हुई थी. बातचीत धीरे-धीरे करीबियों में बदली और दोनों के बीच कनेक्शन गहरे होते चले गए. आरोप है कि युवक लगातार युवती को शादी का भरोसा देता रहा, जिससे उसने उस पर पूरी तरह विश्वास कर लिया. बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भर दिया.
 
युवती ने इसे सामाजिक और वैवाहिक स्वीकार्यता मानते हुए रिश्ते को पति-पत्नी जैसा दर्जा दे दिया. इसके बाद वह भविष्य को लेकर गंभीर हो गई और युवक से औपचारिक शादी की उम्मीद करने लगी. लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब युवक का व्यवहार अचानक बदलने लगा. उसने युवती से दूरी बनानी शुरू कर दी और बाद में बातचीत तक बंद कर दी. इसके बाद युवती को शक हुआ कि वह धोखे का शिकार हो चुकी है. इसके बाद युवती का आरोप है कि जब उसने शादी को लेकर दबाव बनाया तो युवक ने साफ तौर पर साथ रखने से इनकार कर दिया और सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर भाग गया.
 

युवक ने दिया झूठा वादा

इस घटना से युवती कफी परेशान हो गई और इसके बाद वह अकेले घर पहुंची. उसका परिवार गहरे सदमे में है. परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को इमोशनल रूप से फंसाकर उसके साथ छल किया गया. परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि युवक ने जानबूझकर शादी का झूठा भरोसा देकर कनेक्शन बनाए और बाद में जिम्मेदारी से पीछे हट गया.
 

परिवार ने पुलिस से की शिकायत

मामला बढ़ने पर युवती अपने परिवार के साथ पुलिस के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के सामने आने के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. स्थानीय लोग इसे भरोसे और रिश्तों के दुरुपयोग का मामला बता रहे हैं.

Tags: crime news
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