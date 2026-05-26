प्रेमजाल में फंसाया, गर्लफ्रेंड की मांग में सिंदूर भरा, फिर बीच रास्ते में ही बॉयफ्रेंड ने किया गलत काम

Darbhanga News: बिहार के दरभंगा जिले में एक युवती के साथ कथित लव कनेक्शन और शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, युवती की पहचान इलाके के ही एक युवक से हुई थी. बातचीत धीरे-धीरे करीबियों में बदली और दोनों के बीच कनेक्शन गहरे होते चले गए. आरोप है कि युवक लगातार युवती को शादी का भरोसा देता रहा, जिससे उसने उस पर पूरी तरह विश्वास कर लिया. बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भर दिया.

युवती ने इसे सामाजिक और वैवाहिक स्वीकार्यता मानते हुए रिश्ते को पति-पत्नी जैसा दर्जा दे दिया. इसके बाद वह भविष्य को लेकर गंभीर हो गई और युवक से औपचारिक शादी की उम्मीद करने लगी. लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब युवक का व्यवहार अचानक बदलने लगा. उसने युवती से दूरी बनानी शुरू कर दी और बाद में बातचीत तक बंद कर दी. इसके बाद युवती को शक हुआ कि वह धोखे का शिकार हो चुकी है. इसके बाद युवती का आरोप है कि जब उसने शादी को लेकर दबाव बनाया तो युवक ने साफ तौर पर साथ रखने से इनकार कर दिया और सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर भाग गया.

युवक ने दिया झूठा वादा

इस घटना से युवती कफी परेशान हो गई और इसके बाद वह अकेले घर पहुंची. उसका परिवार गहरे सदमे में है. परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को इमोशनल रूप से फंसाकर उसके साथ छल किया गया. परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि युवक ने जानबूझकर शादी का झूठा भरोसा देकर कनेक्शन बनाए और बाद में जिम्मेदारी से पीछे हट गया.

परिवार ने पुलिस से की शिकायत