Darbhanga SI Suspended: बिहार के दरभंगा में शादी का भरोसा देकर एक युवती के साथ संबंध बनाने, उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो तैयार करने और बाद में उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर लगा है. युवती का दावा है कि आरोपी ने मंदिर में उसकी मांग में सिंदूर भरकर शादी करने की बात कही थी, लेकिन जब परिवार ने सामाजिक रूप से शादी की पहल की तो कथित तौर पर आरोपी ने उनसे 30 लाख रुपये की मांग की. शिकायत सामने आने के बाद FIR दर्ज हो गई है और दरभंगा के SSP ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है.

मां के साथ थाने पहुंचने पर हुई थी मुलाकात

महिला थाने में दिए अपने आवेदन में महिला ने बताया कि करीब एक साल पहले वह अपनी मां के साथ एक केस के सिलसिले में कमतौल थाने गई थी. उसी दौरान उसकी मुलाकात SI नीतीश कुमार से हुई. बातचीत के बाद इंस्पेक्टर ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा. महिला के मुताबिक, बाद में उसके माता-पिता से शादी की बात हुई और परिवार वाले मान गए.

मंदिर में सिंदूर लगाने के बाद संबंध बनाए

पीड़िता का आरोप है कि 19 मार्च 2026 को आरोपी उसे गौतम कुंड मंदिर ले गया. वहां भगवान को साक्षी मानकर उसने उसके माथे पर सिंदूर लगाया और शादीशुदा होने का दावा किया. इसके बाद आरोपी उसे कई बार कमतौल के एक होटल और अपने निजी घर पर ले गया, जहां उसने उसके साथ संबंध बनाए. महिला का दावा है कि इस दौरान आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए.

शादी के लिए 30 लाख रुपये मांगने का आरोप

महिला के मुताबिक, जब उसके माता-पिता ने आरोपी के परिवार से सामाजिक शादी की बात की, तो उसका रवैया बदल गया. आरोप है कि उसने शादी के लिए 30 लाख रुपये मांगे. पैसे न देने पर रिश्ता खत्म करने और उसे फोन न करने की धमकी दी. उस पर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है.

महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी की सगाई 25 नवंबर को मधेपुरा जिले के एक गांव के मुखिया की बेटी से 40 लाख रुपये दहेज में होने वाली है. उसने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे उससे शादी करने की इजाजत देने की मांग की.

पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया

मामले की जानकारी मिलने के बाद दरभंगा SSP जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने आरोपी SI नीतीश कुमार को सस्पेंड कर दिया. वह मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना इलाके का रहने वाला है और केवटी थाने में पोस्टेड था. महिला की अर्जी पर महिला थाने में FIR दर्ज कर ली गई है. पीड़िता पिछले तीन दिनों से पुलिस प्रोटेक्शन में वन स्टॉप सेंटर में है. उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है. शुक्रवार को कोर्ट में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना है. पुलिस अब पीड़िता के स्टेटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट और डिजिटल एविडेंस के आधार पर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है. इन्वेस्टिगेशन और ज्यूडिशियल प्रोसेस के बाद ही आरोपियों के खिलाफ चार्ज कन्फर्म होंगे.