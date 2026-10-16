Bihar: दरभंगा में 400 साल पुराने मजार को लेकर बड़ा विवाद, पप्पू यादव बोले- तोड़ने नहीं दूंगा, खुद लड़ूंगा लड़ाई

Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले के चंदनपट्टी–रघुनाथपुर में करीब 400 साल पुराने पीर बाबा के मजार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. NH-527E के निर्माण के दौरान मजार के प्रभावित होने की आशंका के बीच स्थानीय ग्रामीणों और समर्थकों का विरोध जारी है. इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव धरनास्थल पर पहुंचे और मजार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार पर निशाना साधा.

पप्पू यादव ने मजार को अपने पूर्वजों से जुड़ा बताते हुए कहा कि यहां उनके पूर्वज दफन हैं और उनका इस स्थान से गहरा जुड़ाव है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब मजार को हटाने का कोई मुद्दा नहीं था, तो इसे विवाद का विषय किसने बनाया और इसके पीछे किसकी साजिश है?

मजार को टूटने नहीं देंगे- पप्पू यादव

सांसद ने कड़े शब्दों में कहा कि मजार को तोड़ने के पीछे कोई न कोई गद्दार जरूर होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में पीछे हटने वाले नहीं हैं. पप्पू यादव ने कहा कि वह इस लड़ाई को खुद लड़ेंगे और मजार को टूटने नहीं देंगे.

वहीं मजार बचाओ संघर्ष मोर्चा से जुड़े मुन्ना खान का आरोप है कि दरभंगा से रोसड़ा तक एनएच-527ई के निर्माण के लिए 2020 में जो एलाइनमेंट निर्धारित किया गया था, उसके अनुसार सड़क मजार से करीब 50 फीट दक्षिण की ओर से गुजरनी थी. उस समय तय मार्ग के अनुसार निर्माण होने पर मजार को किसी तरह का नुकसान नहीं होता.”

मजार को सुरक्षित रखने की मांग पर अड़े हैं लोग

ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में मजार के पास सड़क निर्माण का काम निर्धारित एलाइनमेंट से हटकर कराया जा रहा है. इससे मजार का हिस्सा सड़क निर्माण की जद में आने की आशंका है. इसी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और वे मजार को सुरक्षित रखने की मांग पर अड़े हुए हैं.

पप्पू यादव के इस बयान के बाद दरभंगा में मजार को लेकर जारी विवाद के और गरमाने के आसार हैं. अब देखना होगा कि NH-527E के निर्माण और मजार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है.