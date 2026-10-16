Home > बिहार > Bihar: दरभंगा में 400 साल पुराने मजार को लेकर बड़ा विवाद, पप्पू यादव बोले- तोड़ने नहीं दूंगा, खुद लड़ूंगा लड़ाई

Bihar: दरभंगा में 400 साल पुराने मजार को लेकर बड़ा विवाद, पप्पू यादव बोले- तोड़ने नहीं दूंगा, खुद लड़ूंगा लड़ाई

Darbhanga News: पप्पू यादव ने मजार को अपने पूर्वजों से जुड़ा बताते हुए कहा कि यहां उनके पूर्वज दफन हैं और उनका इस स्थान से गहरा जुड़ाव है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब मजार को हटाने का कोई मुद्दा नहीं था, तो इसे विवाद का विषय किसने बनाया और इसके पीछे किसकी साजिश है?

By: Hasnain Alam | Published: October 16, 2026 8:38:19 PM IST

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव


Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले के चंदनपट्टी–रघुनाथपुर में करीब 400 साल पुराने पीर बाबा के मजार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. NH-527E के निर्माण के दौरान मजार के प्रभावित होने की आशंका के बीच स्थानीय ग्रामीणों और समर्थकों का विरोध जारी है. इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव धरनास्थल पर पहुंचे और मजार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार पर निशाना साधा.

पप्पू यादव ने मजार को अपने पूर्वजों से जुड़ा बताते हुए कहा कि यहां उनके पूर्वज दफन हैं और उनका इस स्थान से गहरा जुड़ाव है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब मजार को हटाने का कोई मुद्दा नहीं था, तो इसे विवाद का विषय किसने बनाया और इसके पीछे किसकी साजिश है?

You Might Be Interested In

मजार को टूटने नहीं देंगे- पप्पू यादव

सांसद ने कड़े शब्दों में कहा कि मजार को तोड़ने के पीछे कोई न कोई गद्दार जरूर होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में पीछे हटने वाले नहीं हैं. पप्पू यादव ने कहा कि वह इस लड़ाई को खुद लड़ेंगे और मजार को टूटने नहीं देंगे.

वहीं मजार बचाओ संघर्ष मोर्चा से जुड़े मुन्ना खान का आरोप है कि दरभंगा से रोसड़ा तक एनएच-527ई के निर्माण के लिए 2020 में जो एलाइनमेंट निर्धारित किया गया था, उसके अनुसार सड़क मजार से करीब 50 फीट दक्षिण की ओर से गुजरनी थी. उस समय तय मार्ग के अनुसार निर्माण होने पर मजार को किसी तरह का नुकसान नहीं होता.”

मजार को सुरक्षित रखने की मांग पर अड़े हैं लोग

ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में मजार के पास सड़क निर्माण का काम निर्धारित एलाइनमेंट से हटकर कराया जा रहा है. इससे मजार का हिस्सा सड़क निर्माण की जद में आने की आशंका है. इसी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और वे मजार को सुरक्षित रखने की मांग पर अड़े हुए हैं.

पप्पू यादव के इस बयान के बाद दरभंगा में मजार को लेकर जारी विवाद के और गरमाने के आसार हैं. अब देखना होगा कि NH-527E के निर्माण और मजार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है.

Tags: bihar newsPappu Yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दशहरा के बारे में 10 बातें, जो आपको जानना जरूरी...

October 15, 2026

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026

महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

October 14, 2026

‘प्रहार’ फिल्म की स्टारकास्ट फीस

October 14, 2026

16 अक्टूबर को ये फिल्में-सीरीज ओटीटी पर देंगी दस्तक

October 14, 2026

एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों...

October 13, 2026
Bihar: दरभंगा में 400 साल पुराने मजार को लेकर बड़ा विवाद, पप्पू यादव बोले- तोड़ने नहीं दूंगा, खुद लड़ूंगा लड़ाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar: दरभंगा में 400 साल पुराने मजार को लेकर बड़ा विवाद, पप्पू यादव बोले- तोड़ने नहीं दूंगा, खुद लड़ूंगा लड़ाई
Bihar: दरभंगा में 400 साल पुराने मजार को लेकर बड़ा विवाद, पप्पू यादव बोले- तोड़ने नहीं दूंगा, खुद लड़ूंगा लड़ाई
Bihar: दरभंगा में 400 साल पुराने मजार को लेकर बड़ा विवाद, पप्पू यादव बोले- तोड़ने नहीं दूंगा, खुद लड़ूंगा लड़ाई
Bihar: दरभंगा में 400 साल पुराने मजार को लेकर बड़ा विवाद, पप्पू यादव बोले- तोड़ने नहीं दूंगा, खुद लड़ूंगा लड़ाई
Bihar: दरभंगा में 400 साल पुराने मजार को लेकर बड़ा विवाद, पप्पू यादव बोले- तोड़ने नहीं दूंगा, खुद लड़ूंगा लड़ाई