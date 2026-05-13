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डांस की आड़ में दरिंदगी! आधी रात छोटी बच्चियों संग किया जाता था घिनौना काम, रूह कंपा देगा सच

Gopalganj Orchestra News: बिहार के गोपालगंज में रात के अंधेरे में डांस के नाम पर छोटी-छोटी बच्चियों संग घिनौनी हरकत की जाती थी. पुलिस ने जब छापेमारी की, तो ऐसा राज खुला कि सुन दंग रह जाएंगे आप.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 13, 2026 3:33:56 PM IST

क्राइम न्यूज
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Gopalganj Orchestra News: बिहार के गोपालगंज जिले में आर्केस्ट्रा समूहों में नाबालिग लड़कियों के शोषण और उत्पीड़न का खुलासा हुआ है. जब पुलिस ने सोमवार (11 मई) को छापेमारी की तो पता चला कि वहां 10 से 17 साल की बच्चियों को झांसा देकर यहां लाया गया था और उनका शोषण किया जा रहा था. करीब 40 से ज्यादा लड़कियों को मुक्त कराया गया है. जानिए पूरा मामला. 

कब और किसने की छापेमार?

यह पूरा अभियान अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग) अमित जैन और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी की देखरेख में कुचायकोट पुलिस, एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन, नारायणी सेवा संस्थान और पटना स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय ने संयुक्त रूप से चलाया गया था. जहां 15 आर्केस्ट्रा समूहों पर कार्रवाई की गई. इसमें ट्रैफिकिंग और बच्चों के शोषण के आरोप में 22 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस छापेमारी में 40 लड़कियों को मुक्त कराया गया है. 

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कई राज्यों से लाई जाती थीं लड़कियां

इस छापेमारी में 10 से 17 वर्ष की उम्र की लड़कियां मिलीं. सभी बच्चियों को झांसा देकर ट्रैफिकिंग के जरिए पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से लाया जाता था. फिर उनसे डांस करवाया जाता था और उनका शोषण होता था. 

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लड़कियों ने क्या बताया?

जब उस दलदल से कई लड़कियों को मुक्त कराया गया, तो उनसे पूछताछ की गई. हालांकि उस दौरान वो बहुत डरी नजर आ रही थीं. उन्होंने बताया कि उनके कथित प्रेमियों ने उन्हें बेच दिया था, जबकि कुछ को पैसे, नाम और बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर इस शोषण में फंसा दिया गया. कई पीड़िताओं ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि आर्केस्ट्रा से जुड़े रहने पर उन्हें भोजपुरी फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा. लेकिन जब वहां ये पहुंची तो कुछ और ही दिखा. 

बच्चों के समूह ने क्या कहा?

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के राष्ट्रीय संयोजक रवि कांत ने कहा कि यह देखना दुखद है कि संगठित ट्रैफिकिंग गिरोह आर्केस्ट्रा समूहों के जरिए शोषण के इरादे से कई राज्यों में बच्चों को निशाना बना रहे हैं.

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Tags: bihar newscrime news
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