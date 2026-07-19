Home > बिहार > Coronavirus: सावधान! कोरोना की हुई वापसी, भागलपुर में बुजुर्ग मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?

Coronavirus: सावधान! कोरोना की हुई वापसी, भागलपुर में बुजुर्ग मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?

Bhagalpur Coronavirus Case: बुजुर्ग मरीज पिछले सात दिनों से लगातार खांसी, जुकाम और तेज बुखार से पीड़ित थे. शुरुआत में उनका इलाज शहर के एक निजी क्लिनिक में चल रहा था. स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने कोविड संक्रमण की आशंका को देखते हुए आरटी-पीसीआर जांच कराई. निजी लैब से आई रिपोर्ट में मरीज कोविड पॉजिटिव पाया गया.

By: Hasnain Alam | Published: July 19, 2026 11:20:13 PM IST

भागलपुर कोरोना वायरस केस
भागलपुर कोरोना वायरस केस


Bihar Coronavirus Case: बिहार के भागलपुर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे एक बुजुर्ग मरीज की आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आने के बाद उन्हें तत्काल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, यानी मायागंज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल के तहत मरीज का इलाज कर रहा है. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है.

जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग मरीज पिछले सात दिनों से लगातार खांसी, जुकाम और तेज बुखार से पीड़ित थे. शुरुआत में उनका इलाज शहर के एक निजी क्लिनिक में चल रहा था. स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने कोविड संक्रमण की आशंका को देखते हुए आरटी-पीसीआर जांच कराई. निजी लैब से आई रिपोर्ट में मरीज कोविड पॉजिटिव पाया गया.

You Might Be Interested In

आईसीयू में चल रहा है इलाज

इसके बाद बिना देर किए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है. मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राजकमल चौधरी ने बताया कि मरीज की कोविड रिपोर्ट निजी लैब में पॉजिटिव आई है. सरकारी स्तर पर भी आरटी-पीसीआर जांच कराई जाएगी, ताकि संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि की जा सके.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी प्रकार की घबराहट फैलाने की जरूरत नहीं है. अस्पताल में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और मरीज का इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में किया जा रहा है.

मरीज के परिजनों ने क्या बताया?

वहीं मरीज के परिजनों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से उन्हें लगातार खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत थी. पहले निजी अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन जब कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई तो डॉक्टरों ने उन्हें मायागंज अस्पताल भेज दिया. फिलहाल उनकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं. 

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि मौसम में बदलाव के बीच यदि किसी व्यक्ति को लगातार बुखार, खांसी, जुकाम या सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो लापरवाही न बरतें. तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और आवश्यकता होने पर कोविड जांच अवश्य कराएं. साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतें, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें और संक्रमण के लक्षण होने पर मास्क का उपयोग करें.

प्रशासन ने लोगों से क्या अपील की?

फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की निगरानी कर रहा है. सरकारी जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है.

(श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट)

Tags: Bhagalpur Newsbihar newsCorona Virus
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़...

July 19, 2026

किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर...

July 19, 2026

एक्टर्स, जो कई सालों बाद वापसी करने को हैं बेताब

July 19, 2026

बेटे विहान और पति विक्की कौशल के साथ कैटरीना के...

July 19, 2026

BP कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 19, 2026

मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 19, 2026
Coronavirus: सावधान! कोरोना की हुई वापसी, भागलपुर में बुजुर्ग मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Coronavirus: सावधान! कोरोना की हुई वापसी, भागलपुर में बुजुर्ग मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?
Coronavirus: सावधान! कोरोना की हुई वापसी, भागलपुर में बुजुर्ग मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?
Coronavirus: सावधान! कोरोना की हुई वापसी, भागलपुर में बुजुर्ग मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?
Coronavirus: सावधान! कोरोना की हुई वापसी, भागलपुर में बुजुर्ग मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?