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Bihar: किशनगंज में सिपाही ने थाने में खुद को मारी गोली, पिता का बड़ा खुलासा, ‘बेटा ड्यूटी के…’

Bihar News: पिता नागेश्वर दास ने बताया कि समीर अगस्त में छुट्टी लेकर घर आया था. कुछ दिन परिवार के साथ बिताने के बाद वह वापस किशनगंज ड्यूटी पर लौट गया था. परिवार के सदस्यों से उसकी रोजाना फोन पर बातचीत होती थी. परिजनों का कहना है कि समीर ड्यूटी के तनाव में रहता था. हालांकि, उसकी मौत के कारणों का खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.

By: Hasnain Alam | Published: October 12, 2026 1:26:12 AM IST

सिपाही समीर कुमार के परिजन
सिपाही समीर कुमार के परिजन


Bihar News: किशनगंज सदर थाना परिसर में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के गंगापुर वार्ड संख्या 21 के रहने वाले सिपाही समीर कुमार की गोली लगने से मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया. सेवानिवृत्त शिक्षक पिता नागेश्वर दास को रविवार सुबह करीब आठ बजे बेटे की मौत की सूचना मिली. परिजनों के अनुसार, समीर ने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली थी. हालांकि, घटना के पीछे की वास्तविक वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है.

पिता नागेश्वर दास ने बताया कि समीर अगस्त में छुट्टी लेकर घर आया था. कुछ दिन परिवार के साथ बिताने के बाद वह वापस किशनगंज ड्यूटी पर लौट गया था. परिवार के सदस्यों से उसकी रोजाना फोन पर बातचीत होती थी. परिजनों का कहना है कि समीर ड्यूटी के तनाव में रहता था. हालांकि, उसकी मौत के कारणों का खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.

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वर्ष 2015 में हुई थी पहली पोस्टिंग

समीर कुमार की पहली पोस्टिंग वर्ष 2015 में समस्तीपुर में हुई थी. इसके बाद उसकी तैनाती मधुबनी में रही और फिर उसे किशनगंज में पोस्टिंग मिली. समीर ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी. वर्ष 2011 में उसकी शादी पूजा कुमारी से हुई थी. उसके दो बच्चे हैं. बेटी तन्नुश्री छठी कक्षा में, जबकि बेटा आर्यन राज दूसरी कक्षा में पढ़ता है.

मिलनसार स्वभाव के थे समीर

परिजनों के मुताबिक, समीर मिलनसार स्वभाव का था और सभी के साथ घुल-मिलकर रहता था. ड्यूटी के कारण वह त्योहारों पर कभी-कभी ही घर आ पाता था. उसकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन किशनगंज के लिए रवाना हो गए. उधर, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही सही वजहों का पता चल सकेगा.

(भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट)

Tags: bihar news
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