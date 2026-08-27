बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! प्रदर्शन के बाद TRE-4 को लेकर सम्राट सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Bihar TRE 4 Exam One Phase: बिहार में कई दिनों से चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का आखिरकार नतीजा निकला है. सम्राट सरकार ने स्टूडेंट की मांगों को पूरा करने और TRE-4 एग्जाम को एक ही फेज में कराने का एक अहम फैसला लिया है.

यह स्टूडेंट की खास मांगों में से एक थी. इस फैसले से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट को काफी राहत मिली है और उम्मीद है कि एग्जाम को लेकर लंबे समय से चल रहा कन्फ्यूजन खत्म होगा.

TRE-4 को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

सम्राट सरकार का कहना है कि यह फैसला स्टूडेंट की मांगों और हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है. TRE-4 एग्जाम अब एक ही फेज में कराया जाएगा, जिससे कैंडिडेट के लिए एग्जाम की तैयारी करना और प्रोसेस पूरा करना आसान हो जाएगा. इसके अलावा, सरकार ने स्टूडेंट से जुड़े नौ और अहम फैसले भी लिए हैं.

एग्जामिनेशन रिफॉर्म के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनेगी

राज्य सरकार ने अलग-अलग कॉम्पिटिटिव और रिक्रूटमेंट एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म पक्का करने के लिए एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला किया है. यह कमेटी पटना हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में काम करेगी. कमेटी स्टूडेंट की शिकायतें सुनेगी और एग्जाम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देगी.

स्टूडेंट की शिकायतों के लिए पोर्टल और कैंप

सरकार ने स्टूडेंट की समस्याओं को जल्दी हल करने के लिए स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल और स्टूडेंट सपोर्ट कैंप शुरू करने की घोषणा की है. इन चैनलों के ज़रिए, स्टूडेंट की शिकायतों का 30 दिनों के अंदर हल किया जाएगा. सरकार का कहना है कि यह कदम स्टूडेंट्स का भविष्य बेहतर बनाने और उनकी समस्याओं का समय पर हल पक्का करने के लिए उठाया गया है.