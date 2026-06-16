‘माफिया जैसा शब्द’, खान सर-रौशन आनंद विवाद में हुई चिराग पासवान की एंट्री; क्या अब मामले में आएगा नया ट्विस्ट?

Khan Sir Raushan Anand Controversy: रौशन आनंद (Raushan Anand) और खान सर (Khan Sir) मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. ये मामला अब केवल दो लोगों का नहीं बल्कि पूरे देश के साथ जुड़ चुका है. इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस मामले में 15 जून, सोमवार को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र लिख मामले में CBI जांच की मांग की है.

खान सर-रौशन आनंद के विवाद में चिराग पास

चिराग पासवान ने कहा, “जांच की जा रही है और इस मामले में जांच की भी जानी चाहिए. सच सामने आना ही चाहिए. पूरे घटनाक्रम को सामने जरूर आना चाहिए.’ चिराग पासवान ने कोचिंग माफिया वाले सवाल पर कहा कि ‘मैं माफिया जैसा शब्द शिक्षकों के साथ नहीं जोड़ना चाहता हूं. लेकिन कुछ तो गड़बड़ियां हो रही हैं. जिसके कारण ही स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है. मैं मानता हूं कि ये सभी जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य भी इसके साथ जुड़ा हुआ है. जांच के बाद समाधान निकलना चाहिए.”

‘किसी के साथ अन्याय न हो’ – चिराग पासवान

रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत हुई है. रौशन आनंद इस मौत का इल्जाम खान सर पर लगा रहे हैं. उनका कहना है कि खान सर उनके भाई की मौत में शमिल है. मानना है कि दो कोचिंग के विवाद में एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई. इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ‘मुझे नहीं पता है कि उनका निधन किस कारण हुआ है. लेकिन मैं जांच की बात करता हूं, तो हमारी सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि किसी के साथ भी अन्याय न हो.’

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी- विजय कुमार चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने रौशन आनंद और फैसल खान (खान सर) के विवाद पर कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर बिहार पुलिस की जांच से संतुष्टि नहीं मिली, तो आगे की कार्रवाई के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.