मां का एक फोन और बेटे ने दांव पर लगा दी पूरी सैलरी! फ्लाइट टिकर कर पहुंचा घर, इंटरनेट पर वीडिया वायरल

बिहार के नालंदा के रहने वाले शत्रुघ्न कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. चेन्नई में वेल्डर का काम करने वाले शत्रुघ्न ने छठ पूजा पर परिवार से मिलने के लिए अपनी लगभग पूरी महीने की कमाई फ्लाइट टिकट पर खर्च कर दी. उन्होंने अपनी मां से किए वादे को निभाने के लिए यह कदम उठाया, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

बिहार के नालंदा के रहने वाले शत्रुघ्न कुमार चेन्नई की एक फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करते हैं. बताया जा रहा है कि उनकी मासिक आय करीब 15 हजार रुपये है. शत्रुघ्न ने इस बार अपनी मां और गांववालों को हवाई जहाज से घर आने की बात कही थी. अपना वादा निभाने के लिए उन्होंने कमाई के पैसों से चेन्नई से पटना का हवाई टिकट खरीदा. इस तरह छठ पर घर पहुंचने के साथ ही उन्होंने पहली बार विमान में सफर करने का अपना सपना भी पूरा किया.

वीडियो हो रहा वायरल

पहली बार फ्लाइट से सफर कर रहे शत्रुघ्न कुमार ने इसका पूरा वीडियो बनाया. जब वह फ्लाइट में एंट्री करते हैं, तो कुछ एयर होस्टेस से भी हाय कहते हैं. इसके बाद युवक विंडो सीट पर बैठकर पूरा वीडियो बना रहा है और वह काफी खुश है.

नेटिजंस पर लोग कर रहे तारीफ