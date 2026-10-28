Home > बिहार > मां का एक फोन और बेटे ने दांव पर लगा दी पूरी सैलरी! फ्लाइट टिकर कर पहुंचा घर, इंटरनेट पर वीडिया वायरल

मां का एक फोन और बेटे ने दांव पर लगा दी पूरी सैलरी! फ्लाइट टिकर कर पहुंचा घर, इंटरनेट पर वीडिया वायरल

Bihar Man Viral Video: बिहार के एक लड़के ने अपनी मां से किया वादा निभाने के लिए खर्च कर दी पूरी सैलरी. वह फ्लाइट टिकट कर पहुंचा घर, जिसका वीडियो आपकी आखें नम कर देगा. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 28, 2026 10:40:33 PM IST

बिहार के युवक ने मां से किए वादे को पूरा करने के लिए फ्लाइट से पहुंचा घर
बिहार के युवक ने मां से किए वादे को पूरा करने के लिए फ्लाइट से पहुंचा घर


बिहार के नालंदा के रहने वाले शत्रुघ्न कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. चेन्नई में वेल्डर का काम करने वाले शत्रुघ्न ने छठ पूजा पर परिवार से मिलने के लिए अपनी लगभग पूरी महीने की कमाई फ्लाइट टिकट पर खर्च कर दी. उन्होंने अपनी मां से किए वादे को निभाने के लिए यह कदम उठाया, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं. 

क्या है पूरा मामला?

बिहार के नालंदा के रहने वाले शत्रुघ्न कुमार चेन्नई की एक फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करते हैं. बताया जा रहा है कि उनकी मासिक आय करीब 15 हजार रुपये है. शत्रुघ्न ने इस बार अपनी मां और गांववालों को हवाई जहाज से घर आने की बात कही थी. अपना वादा निभाने के लिए उन्होंने कमाई के पैसों से चेन्नई से पटना का हवाई टिकट खरीदा. इस तरह छठ पर घर पहुंचने के साथ ही उन्होंने पहली बार विमान में सफर करने का अपना सपना भी पूरा किया. 

वीडियो हो रहा वायरल

पहली बार फ्लाइट से सफर कर रहे शत्रुघ्न कुमार ने इसका पूरा वीडियो बनाया. जब वह फ्लाइट में एंट्री करते हैं, तो कुछ एयर होस्टेस से भी हाय कहते हैं. इसके बाद युवक विंडो सीट पर बैठकर पूरा वीडियो बना रहा है और वह काफी खुश है. 



नेटिजंस पर लोग कर रहे तारीफ

इस वीडियो को देखने के बाद लोग उस युवक की तारीफ कर रहे हैं. मां से किए वादे को निभाने के लिए लड़के का जुनून लोगों को पसंद आ रहा है. 

Tags: Chhath PujaChhath Puja 2026flight ticketMigrant WorkerWorker Viral Video
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