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स्कूल में सनसनी! टीचर ने अश्लील चैटिंग कर 7 की छात्रा की छात्रा के सामने रखी डिमांड, मोबाइल से खुला राज

बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की से एक टीचर ने बदसलूकी की. टीचर ने छात्रा से अश्लील चैटिंग की. इससे बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

By: Deepika Pandey | Published: July 22, 2026 12:38:20 PM IST

बिहार में नाबालिग के साथ अश्लील चैट करता था टीचर
बिहार में नाबालिग के साथ अश्लील चैट करता था टीचर


Bihar Crime News: स्कूल को हमेशा बच्चों के सुरक्षित भविष्य और बेहतर शिक्षा के लिए सबसे भरोसेमंद जगह माना जाता है. माता-पिता अपने बच्चों को इस उम्मीद के साथ स्कूल भेजते हैं कि वहां उन्हें ज्ञान के साथ-साथ सुरक्षित माहौल भी मिलेगा लेकिन बिहार के छपरा से सामने आए एक मामले ने कई अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. छपरा शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में एक निजी विद्यालय के शिक्षक पर सातवीं कक्षा की छात्रा से कथित तौर पर अश्लील चैट करने का गंभीर आरोप लगा है.

जैसे ही छात्रा के परिजनों को मोबाइल में मौजूद कथित आपत्तिजनक संदेशों की जानकारी मिली, परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस से शिकायत की और मामले की जानकारी स्थानीय लोगों को दी.

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स्थानीय लोगों ने शिक्षक को पकड़ा

परिजनों की शिकायत के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी शिक्षक को पकड़ लिया और उसे भगवान बाजार थाना पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है, ताकि चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच की जा सके.

पीड़िता के परिवार ने लगाए आरोप

पीड़िता के परिवार का आरोप है कि शिक्षक छात्रा के मोबाइल पर लगातार कथित आपत्तिजनक और अश्लील संदेश भेज रहा था. फिलहाल पुलिस इन आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है। अभी तक आरोपों की न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है. जांच के दौरान पुलिस इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि कहीं आरोपी अन्य छात्राओं के संपर्क में तो नहीं था. प्रारंभिक जांच के आधार पर डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस तरह के संदेश किसी और को भी भेजे गए थे.

डिजिटल सबूतों के आधार पर होगी जांच

फिलहाल पीड़िता के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. पुलिस का कहना है कि मोबाइल और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह मामला एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर अभिभावकों की नजर और स्कूलों में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना कितना जरूरी है. साथ ही, किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक तथ्यों का इंतजार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

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