Home > बिहार > Chapra Gas Leak: छपरा में बड़ा हादसा, कोल्ड स्टोर में विस्फोट के बाद अमोनिया गैस का रिसाव, मची अफरा-तफरी

Chapra Gas Leak: छपरा में बड़ा हादसा, कोल्ड स्टोर में विस्फोट के बाद अमोनिया गैस का रिसाव, मची अफरा-तफरी

Chapra Ammonia Gas Leak News: छपरा में अमोनिया गैस के रिसाव से लोगों को आंख में जलन, बेचैनी, घबराहट और उल्टी होने लगे, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए स्थिति काफी खराब हो गई.

By: Hasnain Alam | Published: June 5, 2026 8:19:48 AM IST

छपरा कोल्ड स्टोर गैस लीक
छपरा कोल्ड स्टोर गैस लीक


Chapra Ammonia Gas Leak: बिहार के छपरा से बड़ी घटना सामने आई है. शहर के साढ़ा बाजार समिति के पास स्थित रामा कोल्ड स्टोर के आसपास उसे समय हड़कंप की स्थिति हो गई, जब एक विस्फोट के साथ अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया. इसकी वजह से स्थानीय लोग अपने-अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए. ऐसे में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. 

स्थानीय लोगों ने बताया कि इसकी वजह से आंख में जलन, बेचैनी, घबराहट और उल्टी होने लगे, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए स्थिति काफी खराब हो गई. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की गाड़ियों के साथ पुलिस के वरीय अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.

You Might Be Interested In

महिलाओं को इलाज के लिए भेजा गया सदर अस्पताल

कई महिलाओं की स्थिति काफी खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें उल्टी, चक्कर और बेचैनी हो रही थी, जिससे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई. घटना की सूचना मिलने पर एंबुलेंस की टीम के द्वारा महिलाओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. हालांकि, समय के साथ-साथ स्थिति में सुधार हो रहा है.

फायर बिग्रेड की गाड़ियां स्थिति को कंट्रोल करने में जुटीं

जानकारी के मुताबिक अभी भी अमोनिया का प्रभाव है, जिसे फायर बिग्रेड की गाड़ियों के द्वारा पानी के साथ केमिकल मिलाकर छिड़काव किया जा रहा है, जिससे स्थिति को कंट्रोल किया जा सके.

सुरक्षा मानकों की कमी की बात आई सामने

घटना की जानकारी मिलने पर एसडीएम सदर नितेश कुमार और एएसपी राम पुकार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और कोल्ड स्टोर का निरीक्षण किया. उन्होंने वहां के लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. हालांकि, इन लोगों ने भी माना कि यहां पर सुरक्षा मानकों की कमी है और इन्होंने यहां के प्रबंध को इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करने को कहा है.

Tags: bihar newsChapra News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक किलोमीटर चलने में कितने कदम पड़ते हैं?

June 4, 2026

‘मां बहन’ स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया...

June 4, 2026

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026
Chapra Gas Leak: छपरा में बड़ा हादसा, कोल्ड स्टोर में विस्फोट के बाद अमोनिया गैस का रिसाव, मची अफरा-तफरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chapra Gas Leak: छपरा में बड़ा हादसा, कोल्ड स्टोर में विस्फोट के बाद अमोनिया गैस का रिसाव, मची अफरा-तफरी
Chapra Gas Leak: छपरा में बड़ा हादसा, कोल्ड स्टोर में विस्फोट के बाद अमोनिया गैस का रिसाव, मची अफरा-तफरी
Chapra Gas Leak: छपरा में बड़ा हादसा, कोल्ड स्टोर में विस्फोट के बाद अमोनिया गैस का रिसाव, मची अफरा-तफरी
Chapra Gas Leak: छपरा में बड़ा हादसा, कोल्ड स्टोर में विस्फोट के बाद अमोनिया गैस का रिसाव, मची अफरा-तफरी