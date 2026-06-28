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कैंसर पीड़ित बेटे की मुस्कान के लिए परिवार ने किया अनोखा इंतजाम, 7 लाख में बुलाईं डांसर?

Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं. लेकिन आज जो वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो सच में हैरान कर देने वाली है. इतना ही नहीं इस वीडियो को देख अलग-अलग दावे भी किए जा रहे हैं. एक वोडप इस दावे के साथ शेयर की जा रही है कि इसमें दिख रहा शख्स बिहार का है और उसे कैंसर है.

By: Heena Khan | Published: June 28, 2026 10:55:41 AM IST

dance viral video
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Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं. लेकिन आज जो वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो सच में हैरान कर देने वाली है. इतना ही नहीं इस वीडियो को देख अलग-अलग दावे भी किए जा रहे हैं. एक वोडप इस दावे के साथ शेयर की जा रही है कि इसमें दिख रहा शख्स बिहार का है और उसे कैंसर है. इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि वो कैंसर से प्रताड़ित है. इसके अलावा वो बीमारी के आखिरी स्टेज पर है और उसने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस की मांग की थी. दावे में यह भी कहा गया है कि सात डांसरों को ₹7 लाख में बुलाया गया था; वे डांस कर रही हैं और वो युवक उन पर पैसे लुटा रहा है.

वायरल हुआ वीडियो 

सोशल मीडिया पर शादी की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ नजर आ रहा है और उसके आस-पास कई लोग हैं. उनमें कुछ महिलाएं भी हैं जिन पर बिस्तर पर लेटा व्यक्ति पैसे लुटाता नजर आ रहा है. इतना ही नही इस वायरल वीडियो को इस दावे के साथ फैलाई जा रही है कि व्यक्ति बिहार का है और उसे कैंसर का आखिरी स्टेज है, और उसने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस की मांग की थी. दावा है कि सात डांसरों को ₹7 लाख में बुलाया गया था और वे डांस कर रही हैं जबकि वह व्यक्ति उन पर पैसे लुटा रहा है.

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आखिर क्या है वीडियो का सच 

वहीँ जब इस वीडियो पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी और वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को कैंसर नहीं है; बल्कि, यह सीन उसकी बहन की शादी का है. वायरल वीडियो में बिस्तर पर लेटा व्यक्ति अमन पासवान है, जो गोरखपुर के जानीपुर गांव का रहने वाला है. अमन ने साफ़ किया कि वीडियो उसकी बहन की शादी की है और इसे गलत कहानी के साथ शेयर किया जा रहा है. अमन ने 22 जून, 2026 को अपने इंस्टाग्राम पेज पर शादी का एक वीडियो भी अपलोड किया था; यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

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Tags: bihar newsdance viral videoviral video
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